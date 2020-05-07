Детали новой программы МВФ: меньше денег, "антиколомойский" закон остается

Украина и МВФ меняют формат сотрудничества: сроки и объемы финансирования сократятся в два раза, требования Фонда станут более либеральными.
По информации высокопоставленного собеседника LIGA.net в одной из госструктур, в рамках краткосрочной программы сотрудничества с МВФ Stand-by, которую 7 мая анонсировал представитель Фонда Джерри Райс, Украина рассчитывает получить примерно половину от заявленного ранее финансирования в $8 млрд. Все деньги пойдут в госбюджет.
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“Если приравнивать к сроку, то финансирование одинаково, в Stand-by даже чуть больше денег за более короткий срок. Точные цифры мы пока ждем”, – сказал собеседник.
По его словам, банковский закон №2571-д (так называемый “антиколомойский”) остается главным требованием Фонда. Остальные prior actions от МВФ будут более мягкими, что связано с пандемией коронавируса.
“№2571 ни в коем случае не снимают. Просто EFF предполагала ряд структурных реформ, что в условиях кризиса и эпидемии сложно, притом что деньги нужны срочно”, – пояснил собеседник Лиги.
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