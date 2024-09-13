Девять стран Европы выступили с протестом против планов МВФ возобновить работу с Россией
Девять европейских стран выразили протест против планов Международного валютного фонда (МВФ) возобновить миссии в России, заявив, что возобновление диалога со страной-агрессором нанесет ущерб репутации Фонда. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на совместное письмо, направленное директору-распорядителю МВФ Кристалине Георгиевой.
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"Мы хотели бы выразить наше решительное недовольство подобными планами МВФ", — заявили министры финансов Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции, Исландии, Дании, Норвегии и Польши в письме, с которым ознакомилось агентство.
В письме также говорится, что Россия, как страна-агрессор, не должна пользоваться советами МВФ, и отмечается, что если МВФ реализует свои планы, это снизит готовность стран-доноров поддерживать Украину через инициативы МВФ, поскольку это подорвет доверие к МВФ.
"Любые данные, которые Россия предоставит МВФ, будут подвергнуты цензуре, чтобы показать, что экономика страны якобы функционирует хорошо и противостоит западным санкциям, что сделает оценки МВФ неточными", — цитирует агентство выдержки из письма.
Письмо составлено накануне участия директора МВФ Георгиевой во встрече министров финансов и глав центральных банков ЕС в Будапеште, где ей зададут вопросы о планах МВФ.
В начале сентября исполнительный директор МВФ в России Алексей Можин сообщил агентству Reuters, что Фонд возобновит онлайн-консультации 16 сентября и направит делегацию в Москву для встреч с российскими официальными лицами до 1 октября.
После полномасштабного вторжения в Украину МВФ прекратил ежегодные консультации с Россией, которые Фонд проводит для всех своих членов.
Украина резко отреагировала на сообщение, и призвала МВФ не легитимизировать преступный российский режим.
"Пока РФ убивает гражданских, детей, разрушает не только Украину, но и международные правила и принципы в целом, мы призываем изолировать государство-агрессора и не возобновлять диалог", – заявлял министр финансов Сергей Марченко.
Также Министерство иностранных дел Украины официально призвало руководство МВФ не отправлять миссию в Москву.
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