Дев'ять країн Європи виступили із протестом проти планів МВФ відновити роботу з Росією

Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва (Фото: Oliver Hoslet/EPA)

Дев'ять європейських країн висловили протест проти планів Міжнародного валютного фонду (МВФ) відновити місії в Росії, заявивши, що відновлення діалогу з країною-агресором завдасть шкоди репутації Фонду. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на спільний лист, надісланий директорці-розпорядниці МВФ Крісталіні Георгієвій.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

"Ми хотіли б висловити наше рішуче невдоволення подібними планами МВФ", – заявили міністри фінансів Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Швеції, Ісландії, Данії, Норвегії та Польщі в листі, з яким ознайомилося агентство.

У листі також йдеться, що Росія як країна-агресор не повинна користуватися порадами МВФ, і наголошується, що якщо МВФ реалізує свої плани, це зменшить готовність країн-донорів підтримувати Україну через ініціативи МВФ, оскільки це підірве довіру до МВФ.

"Будь-які дані, які Росія надасть МВФ, будуть цензуровані, аби показати, що економіка країни нібито функціонує добре і протистоїть західним санкціям, що зробить оцінки МВФ неточними", — цитує агентство витримки з листа.

Лист складено напередодні участі директорки МВФ Георгієвої у зустрічі міністрів фінансів та голів центральних банків ЄС у Будапешті, де їй поставлять питання щодо планів МВФ.

На початку вересня виконавчий директор МВФ у Росії Олексій Можин повідомив агентству Reuters, що Фонд відновить онлайн-консультації 16 вересня і спрямує делегацію до Москви для зустрічей із російськими офіційними особами до 1 жовтня.

Після повномасштабного вторгнення в Україну МВФ припинив щорічні консультації з Росією, які Фонд проводить для всіх своїх членів.

Україна різко відреагувала на повідомлення і закликала МВФ не легітимізувати злочинний російський режим.

"Допоки РФ вбиває цивільних, дітей, руйнує не тільки Україну, а й міжнародні правила та принципи в цілому, ми закликаємо ізолювати державу-агресора і не відновлювати діалог", – заявляв міністр фінансів Сергій Марченко.

Також Міністерство закордонних справ України офіційно закликало керівництво МВФ не відправляти місію до Москви.