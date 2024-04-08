Доходы бюджета Киева выросли на 50% за квартал

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В общий фонд бюджета Киева (без межбюджетных трансфертов) поступило 22,5 млрд грн за первый квартал 2024 года, что на 50,9% (на 7,6 млрд грн) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев, со ссылкой на данные Министерства финансов.

Киев демонстрирует наибольшие темпы роста бюджетных доходов среди сводных местных бюджетов Украины, уточнил Гетманцев.

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Базовым источником бюджетных доходов столицы остаются поступления от налога на доходы физлиц (НДФЛ), которые выросли на 25,8% в сопоставимых показателях, что больше чем в среднем по Украине (рост на 20,8%).

На 1 апреля исполнение годовой росписи доходов общего фонда бюджета Киева составляет 33,4%. Норма из расчета трех месяцев – 25%.

Перевыполнение плана во многом объясняется увеличением поступлений от налога на прибыль предприятий частного сектора экономики, 10% которого поступает в бюджет Киева.

Этот рост связан с авансовой уплатой налога в первом квартале и повышением налога на прибыль для банков. По сравнению с первым кварталом 2023 года такие поступления выросли в 3,5 раза, а годовой план был выполнен уже за первые три месяца.

В бюджете Киева на 2024 год запланировано получение 72,6 млрд грн доходов.

18 января 2024 года Киев выделили из бюджета 500 млн грн на закупку дронов.

С начала 2024 года заплатили 50 млрд грн налога на прибыль.

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