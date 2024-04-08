Доходы бюджета Киева выросли на 50% за квартал
В общий фонд бюджета Киева (без межбюджетных трансфертов) поступило 22,5 млрд грн за первый квартал 2024 года, что на 50,9% (на 7,6 млрд грн) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев, со ссылкой на данные Министерства финансов.
Киев демонстрирует наибольшие темпы роста бюджетных доходов среди сводных местных бюджетов Украины, уточнил Гетманцев.
Базовым источником бюджетных доходов столицы остаются поступления от налога на доходы физлиц (НДФЛ), которые выросли на 25,8% в сопоставимых показателях, что больше чем в среднем по Украине (рост на 20,8%).
На 1 апреля исполнение годовой росписи доходов общего фонда бюджета Киева составляет 33,4%. Норма из расчета трех месяцев – 25%.
Перевыполнение плана во многом объясняется увеличением поступлений от налога на прибыль предприятий частного сектора экономики, 10% которого поступает в бюджет Киева.
Этот рост связан с авансовой уплатой налога в первом квартале и повышением налога на прибыль для банков. По сравнению с первым кварталом 2023 года такие поступления выросли в 3,5 раза, а годовой план был выполнен уже за первые три месяца.
В бюджете Киева на 2024 год запланировано получение 72,6 млрд грн доходов.
- 18 января 2024 года Киев выделили из бюджета 500 млн грн на закупку дронов.
- С начала 2024 года заплатили 50 млрд грн налога на прибыль.