Банки идут на рекорд по уплате налога на прибыль. С начала года заплатили 50 млрд грн

За весь 2023 год банки заплатили 73 млрд грн налога на прибыль

Фото: пресс-служба НБУ

Банки заплатили 49,7 млрд грн налога на прибыль в январе марте 2024 года, из них только в марте - 23,5 млрд грн, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

За 2023 год украинские банки заплатили 73,5 млрд грн налога на прибыль, что в 10 раз больше, чем за 2022 год, и в 11,5 раз больше, чем в 2021 году. Осенью 2023 года Украина была вынуждена ввести налогообложение сверхприбылей банков по повышенным ставкам. На 2023 год ставка составляла 50%, на 2024 год ее снизили до 25%.

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Всего в госбюджет поступило 60 млрд грн налога на прибыль предприятий и банков в прошлом месяце.

По данным Государственной казначейской службы, за март в общий фонд государственного бюджета поступило 164,3 млрд гривен налогов и сборов.

Из них, помимо налога на прибыль:

- 40,1 млрд грн – НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров,

- 18,5 млрд грн – НДС с произведенных в Украине товаров (собранно 29,7 млрд, возмещено – 11,1 млрд грн),

- 16 млрд грн – налог на доходы физических лиц и военный сбор,

- 14,5 млрд грн – акцизного налога,

- 4,3 млрд грн – ввозной и вывозной пошлины,

- 2,2 млрд грн – рентной платы за пользование недрами.

Выполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 110% (+9,8 млрд грн), Государственной таможенной службой – 100,1% (+0,05 млрд грн).

В целом, по итогам марта 2024 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 242,8 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

Источник: Минфин

Украине в первые три месяца года не хватило 257,4 млрд грн для выполнения расходов бюджета.

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