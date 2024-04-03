Банки йдуть на рекорд зі сплати податку на прибуток. З початку року заплатили 50 млрд грн

За весь 2023 рік банки сплатили 73 млрд грн податку на прибуток

Фото: пресслужба НБУ

Банки сплатили 49,7 млрд грн податку на прибуток у січні-березні 2024 року, з них лише у березні – 23,5 млрд грн, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

За 2023 рік українські банки сплатили 73,5 млрд грн податку на прибуток, що у 10 разів більше, ніж за 2022 рік, та в 11,5 раза більше, ніж у 2021 році. Восени 2023 року Україна була змушена запровадити оподаткування надприбутків банків за підвищеними ставками. На 2023 рік ставка становила 50%, на 2024-й її знизили до 25%.

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Загалом до держбюджету надійшло 60 млрд грн податку на прибуток підприємств та банків минулого місяця.

За даними Державної казначейської служби, за березень до загального фонду державного бюджету надійшло 164,3 млрд гривень податків і зборів.

З них, окрім податку на прибуток:

- 40,1 млрд грн – ПДВ із ввезених на митну територію України товарів,

- 18,5 млрд грн – ПДВ із вироблених в Україні товарів (зібрано 29,7 млрд, відшкодовано – 11,1 млрд грн),

- 16 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір,

- 14,5 млрд грн – акцизного податку,

- 4,3 млрд грн – ввізного та вивізного мита,

- 2,2 млрд грн – рентної плати за користування надрами.

Виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 110% (+9,8 млрд грн), Державною митною службою – 100,1% (+0,05 млрд грн).

Загалом, за підсумками березня 2024 року, до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 242,8 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Джерело: Мінфін

Україні у перші три місяці року забракло 257,4 млрд грн для виконання видатків бюджету.

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