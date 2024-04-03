Україні в перші три місяці року не вистачило 257,4 млрд грн для виконання видатків бюджету

Різниця між власними ресурсами та витратами держави в І кварталі становить 257 млрд грн

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Україні в перші три місяці року не вистачило 257,4 млрд грн для виконання видатків державного бюджету. Про це розповіла LIGA.net голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

За словами народної депутатки, "власний ресурс" країни, до якого зараховуються доходи державного бюджету (за винятком грантів урядів іноземних держав), надходження від приватизації, повернення кредитів державному бюджету, а також кошти від розміщення ОВДП, в січні-березні 2024 року становить 550,1 млрд грн.

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Водночас витрати, які складаються з видатків державного бюджету, погашення державного боргу та надання кредитів з бюджету, дорівнювали 807,5 млрд грн.

"Різниця між власними ресурсами та витратами за три місяці року склала 257,4 млрд грн. Ця сума і покривається коштом міжнародної допомоги – грантами і кредитами", – додала Підласа.