Україні в перші три місяці року не вистачило 257,4 млрд грн для виконання видатків бюджету
Україні в перші три місяці року не вистачило 257,4 млрд грн для виконання видатків державного бюджету. Про це розповіла LIGA.net голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.
За словами народної депутатки, "власний ресурс" країни, до якого зараховуються доходи державного бюджету (за винятком грантів урядів іноземних держав), надходження від приватизації, повернення кредитів державному бюджету, а також кошти від розміщення ОВДП, в січні-березні 2024 року становить 550,1 млрд грн.
Водночас витрати, які складаються з видатків державного бюджету, погашення державного боргу та надання кредитів з бюджету, дорівнювали 807,5 млрд грн.
"Різниця між власними ресурсами та витратами за три місяці року склала 257,4 млрд грн. Ця сума і покривається коштом міжнародної допомоги – грантами і кредитами", – додала Підласа.
- На початку 2024 року Японія стала найбільшим донором бюджетної підтримки України, коли затримувалася фінансова допомога від Євросоюзу та США.
- Березень став безпрецедентним за обсягом фінансової допомоги Україні, попри відсутність нових траншів із боку другого за величиною донора – Сполучених Штатів Америки. Загалом у березні Україна отримала близько $9 млрд, зокрема 4,5 млрд євро від Європейської комісії, $880 млн від МВФ, $1,5 млрд від Канади.