Украине в первые три месяца года не хватило 257,4 млрд грн для выполнения расходов бюджета

Разница между собственными ресурсами и расходами государства в I квартале составляет 257 млрд. грн

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Украине в первые три месяца года не хватило 257,4 млрд грн для выполнения расходов государственного бюджета. Об этом рассказала председатель парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

По словам народного депутата, "собственный ресурс" страны, к которому относят доходы государственного бюджета (за исключением грантов правительств иностранных государств), поступления от приватизации, возврата кредитов государственному бюджету, а также средства от размещения ОВГЗ, в январе-марте 2024 года составил 550,1 млрд грн.

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В то же время расходы, состоящие из расходов государственного бюджета, погашения государственного долга и предоставления кредитов из бюджета, составили 807,5 млрд грн.

"Разница между собственными ресурсами и расходами за три месяца года составила 257,4 млрд грн. Эта сумма и покрывается за счет международной помощи – грантами и кредитами", – добавила Пидласа.