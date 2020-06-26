Доступные кредиты. НБУ назначил дату первого аукциона своп процентной ставки

Национальный банк Украины проведет среди банков первый аукцион своп процентной ставки 2 июля, сообщает пресс-служба НБУ.

Регулятор напоминает, что вводит этот инструмент впервые. "Он дает возможность банкам хеджировать, то есть уменьшать, их процентные риски, и это придаст им стимулов для оживления инвестиций и долгосрочного кредитования", - отмечают в НБУ.

Заявку на участие в аукционе можно подать до 12:00 2 июля через функционал FX Trading торговой системы Refinitiv или IB Chat системы Bloomberg. Результаты аукциона станут известны в тот же день в 17:00.

Минимальная сумма заявки банка - 10 млн грн. Общий объем аукциона - 2 млрд грн. Один банк может подать не более 5 заявок.

Экономическое содержание операции в НБУ объясняют так: банк предоставляет заявку на "получение" определенной суммы условного кредита под фиксированную процентную ставку. Если заявка будет удовлетворена, тогда банк "предоставляет" Нацбанку аналогичную сумму условного кредита, но под плавающую процентную ставку, которая рассчитывается на основе Украинского индекса межбанковских ставок овернайт UONIA и, соответственно, отражает рыночные условия. Оба условных кредита имеют не только одинаковые суммы, но и одинаковые даты погашения и даты уплаты процентов. В оговоренный срок происходят расчеты сторон из расчета разницы процентных платежей.

В НБУ уточняют, что своп процентной ставки позволит банкам зафиксировать ставку по кредитам на долгий период на одном уровне и "застраховать" их от изменений стоимости ресурсов. Это, в свою очередь, будет способствовать развертыванию долгосрочного кредитования в гривне.