DOT готов выделить более 22,5 млрд грн на продукты для ВСУ до конца года

Во втором полугодии 2025 года DOT планирует закупить продовольствие для ВСУ на 22,5 млрд грн и ввести обязательные лабораторные проверки

Питание для армии, продукты для ВСУ (Фото АрміяInform)

Государственный оператор тыла (DOT) объявил о масштабных закупках пищевых продуктов для Вооруженных Сил Украины на второе полугодие 2025 года. Ожидаемая стоимость – более 22,5 млрд грн.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Речь идет о поставках во все регионы, кроме Киева и области, где уже действует обновленная модель обеспечения.

В новых договорах предусмотрен усиленный контроль качества – прежде всего для продуктов, на которые военные чаще всего жаловались. Теперь сливочное масло и сыры нельзя будет поставлять в войска без официального заключения аккредитованной лаборатории. Это должно снизить риск поставки фальсификата.

Также вводятся санкции для поставщиков, которые производят несогласованные замены товаров без подтверждения со стороны воинских частей.

За это время DOT обеспечил стабильное выполнение контрактов: отгрузил более 160 млн кг продукции, доставил свыше 103 млн литров питьевой воды, совершил около 20 000 автотранспортных рейсов и обработал порядка 30 000 заявок от воинских частей.