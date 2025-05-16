DOT готов выделить более 22,5 млрд грн на продукты для ВСУ до конца года
Питание для армии, продукты для ВСУ (Фото АрміяInform)

Государственный оператор тыла (DOT) объявил о масштабных закупках пищевых продуктов для Вооруженных Сил Украины на второе полугодие 2025 года. Ожидаемая стоимость – более 22,5 млрд грн.

Речь идет о поставках во все регионы, кроме Киева и области, где уже действует обновленная модель обеспечения.

В новых договорах предусмотрен усиленный контроль качества – прежде всего для продуктов, на которые военные чаще всего жаловались. Теперь сливочное масло и сыры нельзя будет поставлять в войска без официального заключения аккредитованной лаборатории. Это должно снизить риск поставки фальсификата.

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Также вводятся санкции для поставщиков, которые производят несогласованные замены товаров без подтверждения со стороны воинских частей.

За это время DOT обеспечил стабильное выполнение контрактов: отгрузил более 160 млн кг продукции, доставил свыше 103 млн литров питьевой воды, совершил около 20 000 автотранспортных рейсов и обработал порядка 30 000 заявок от воинских частей.

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