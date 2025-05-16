DOT готовий виділити понад 22,5 млрд грн на продукти для ЗСУ до кінця року

У другому півріччі 2025 року DOT планує закупити харчів для ЗСУ на 22,5 млрд грн і запровадити обов'язкові лабораторні перевірки

Харчування для армії, продукти для ЗСУ (Фото АрміяInform)

Державний оператор тилу (DOT) оголосив масштабні закупівлі харчових продуктів для Збройних Сил України на друге півріччя 2025 року. Очікувана вартість – понад 22,5 млрд грн.

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Йдеться про постачання у всі регіони, крім Києва та області, де вже діє оновлена модель забезпечення.

У нових договорах передбачено посилений контроль якості – насамперед для продуктів, стосовно яких військові найчастіше скаржились. Тепер солодковершкове масло та тверді сири не можна буде постачати у війська без офіційного висновку акредитованої лабораторії. Це має знизити ризик постачання фальсифікату.

Також вводяться санкції для постачальників, які здійснюють непогоджені заміни товарів без підтвердження з боку військових частин.

За цей час DOT забезпечив стабільне виконання контрактів: відвантажив понад 160 млн кг продукції, доставив більш як 103 млн літрів питної води, здійснив майже 20 000 автотранспортних рейсів і опрацював понад 30 000 заявок від військових частин.