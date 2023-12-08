Dragon Capital: Украина получит деньги от Запада на 2024 год, но не исключена задержка
Инвестиционный фонд Dragon Capital прогнозирует, что Украина получит деньги от Запада на 2024 год, хотя, возможно, с задержкой. Об этом говорится в макроэкономическом прогнозе компании.
На такое развитие событий косвенно указывает готовность Международного валютного фонда рассмотреть 11 декабря выделение Украине третьего транша в рамках своей кредитной программы.
"Политика предоставления кредитов [МВФ] в период высокой неопределенности требует обеспечения жестких гарантий от других партнеров по объему финансовой поддержки на следующие 12 месяцев", — указывает компания.
Она ожидает, что международные партнеры Украины одобрят новые пакеты экономической поддержки Украины и обеспечат около $40 млрд прямого бюджетного финансирования в 2024 году, хотя не исключена задержка с выделением денег в начале года. Больше всего, по прогнозу Dragon Capital, выделит Евросоюз – около 18 млрд евро. Остальные деньги ожидаются от США ($12 млрд), МВФ ($5,4 млрд) и других партнеров ($4,0 млрд).
Если же поступления все-таки будут существенно меньше потребностей, власти придется прибегнуть к таким неприятным решениям, как монетизация бюджетного дефицита (эмиссия), увеличение налогов, девальвация гривни, повышение ключевой ставки.
"Внешнее финансирование остается критически важным для экономики Украины", – говорится в прогнозе компании.
Помощь партнеров помогает не только закрывать бюджетный дефицит, но и компенсировать дефицит внешней торговли и увеличивать резервы НБУ и соответственно нормализовать валютно-курсовую политику и ослаблять валютные ограничения.
- С ноября Украина перестала получать гранты от Соединенных Штатов, которые уже два месяца не могут утвердить новую помощь. Поэтому в ноябре в госбюджет Украины поступило около $2 млрд внешнего финансирования. Это самая маленькая сумма за последние полгода.
- Собственных поступлений Украине хватает только на военную кампанию.