Dragon Capital: Україна отримає гроші від Заходу на 2024 рік, але не виключена затримка

МВФ готовий виділити Україні третій транш. Без твердих гарантій від інших партнерів він би цього не робив

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Інвестиційний фонд Dragon Capital прогнозує, що Україна отримає гроші від Заходу на 2024 рік, хоча, можливо, із затримкою. Про це йдеться в макроекономічному прогнозі компанії.

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На такий розвиток подій непрямо вказує готовність Міжнародного валютного фонду розглянути 11 грудня виділення Україні третього траншу в рамках своєї кредитної програми.

"Політика надання кредитів [МВФ] в період високої невизначеності вимагає забезпечення твердих гарантій від інших партнерів щодо обсягу фінансової підтримки на наступні 12 місяців", – вказує компанія.

Вона очікує, що міжнародні партнери України схвалять нові пакети економічної підтримки України й забезпечать близько $40 млрд прямого бюджетного фінансування у 2024 році, хоча не виключена затримка з виділенням грошей на початку року. Найбільше, за прогнозом Dragon Capital, виділить Євросоюз – близько 18 млрд євро. Решта очікується від США ($12 млрд), МВФ ($5,4 млрд) та інших партнерів ($4,0 млрд).

Якщо ж надходження все-таки будуть суттєво меншими за потреби, владі доведеться вдатись до таких неприємних рішень, як монетизація бюджетного дефіциту (емісія), збільшення податків, девальвація гривні, підвищення ключової ставки.

"Зовнішнє фінансування залишається критично важливим для економіки України", – йдеться в прогнозі компанії.

Допомога партнерів допомагає не тільки закривати бюджетний дефіцит, але й компенсувати дефіцит зовнішньої торгівлі та збільшувати резерви НБУ і, відповідно, нормалізувати валютно-курсову політику та послаблювати валютні обмеження.