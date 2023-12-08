Dragon Capital: Україна отримає гроші від Заходу на 2024 рік, але не виключена затримка
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Інвестиційний фонд Dragon Capital прогнозує, що Україна отримає гроші від Заходу на 2024 рік, хоча, можливо, із затримкою. Про це йдеться в макроекономічному прогнозі компанії.

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На такий розвиток подій непрямо вказує готовність Міжнародного валютного фонду розглянути 11 грудня виділення Україні третього траншу в рамках своєї кредитної програми.

"Політика надання кредитів [МВФ] в період високої невизначеності вимагає забезпечення твердих гарантій від інших партнерів щодо обсягу фінансової підтримки на наступні 12 місяців", – вказує компанія.

Вона очікує, що міжнародні партнери України схвалять нові пакети економічної підтримки України й забезпечать близько $40 млрд прямого бюджетного фінансування у 2024 році, хоча не виключена затримка з виділенням грошей на початку року. Найбільше, за прогнозом Dragon Capital, виділить Євросоюз – близько 18 млрд євро. Решта очікується від США ($12 млрд), МВФ ($5,4 млрд) та інших партнерів ($4,0 млрд).

Якщо ж надходження все-таки будуть суттєво меншими за потреби, владі доведеться вдатись до таких неприємних рішень, як монетизація бюджетного дефіциту (емісія), збільшення податків, девальвація гривні, підвищення ключової ставки.

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"Зовнішнє фінансування залишається критично важливим для економіки України", – йдеться в прогнозі компанії.

Допомога партнерів допомагає не тільки закривати бюджетний дефіцит, але й компенсувати дефіцит зовнішньої торгівлі та збільшувати резерви НБУ і, відповідно, нормалізувати валютно-курсову політику та послаблювати валютні обмеження.

  • З листопада Україна перестала отримувати гранти від Сполучених Штатів, які уже два місяці не можуть затвердити нову допомогу. Через це у листопаді до держбюджету України надійшло близько $2 млрд зовнішнього фінансування. Це найменша сума за останні пів року.
  • Власних надходжень Україні вистачає тільки на воєнну кампанію.
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