"Других вариантов нет". Для выплаты военным 30 000 грн нужно увеличивать налоги – министр

Министр финансов Сергей Марченко считает, что государство сможет вернуть доплаты в размере 30 000 грн для военных, только если увеличит налоги. Об этом он сказал в интервью Forbes.

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"Вопрос 30 000 грн – это не поддержка армии. Потому что систему мотивации должно определять военное руководство", – сказал Марченко.



"Когда идет популизм таких масштабов, которые трудно сдержать, я не буду подбирать слова, говоря, что, возможно, мы подумаем и посчитаем. Невозможно это посчитать и невозможно это профинансировать", – сказал он.

"Это возможно сделать только в нише изменения к закону о бюджете. Цена вопроса на год – 170 млрд грн. [Можно] предусмотреть увеличение налогов, в том числе НДС на 4%, военный сбор – в три раза. Тогда это можно профинансировать, других вариантов не существует", – сказал Марченко.

Министр напомнил, что зарплаты военных, в отличие от бюджетного сектора, не финансируются за счет международной помощи.

"Поэтому увеличивая расходы на армию, надо понимать последствия таких шагов. Никто об этом почему-то не думает, когда голосует. Поэтому моя реакция была категорична и я ее не изменю", – подытожил глава Минфина.

10 апреля 2023 года Рада проголосовала за возвращение надбавки для военных в размере 30 000 грн.

Это решение раскритиковали Минфин, Национальный банк, МВФ и даже военное руководство государства.

Андрій Водяний

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