ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП Украины

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз роста внутреннего валового продукта (ВВП) Украины в 2019 году с 3% до 2,5%. Об этом говорится в майском обзоре, опубликованном на сайте банка.

В 2020 году рост украинской экономики ЕБРР прогнозирует на уровне 3%.

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Изменение ожиданий аналитики банка объясняют политической неопределенностью, связанной с президентскими и парламентскими выборами, а также замедлением роста ВВП стран-партнеров Украины по торговле.

Смягчение валютно-кредитной политики и оживление реформ после выборов в Верховную Раду могут стимулировать предпринимательскую деятельность, от чего прогнозы роста ВВП в следующем году являются более оптимистичными.

В ЕБРР напомнили, что Украина нуждается в поддержке кредиторов в связи с пиковыми выплатами по госдолгу.

Согласно прогнозу НБУ, рост экономики в 2019 году замедлится до 2,5%, но ускорится уже со следующего года (до 2,9% и 3,7% в 2020 и 2021 годах соответственно). В первом квартале рост ВВП замедлился до 2,4%. Соотношение госдолга к ВВП за первые три месяца текущего года сократилось до 59%.

По прогнозам Минэкономразвития, в этом году реальный ВВП вырастет до 2,8%.