Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
08.05.2019, 16:19

ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП Украины

ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП Украины

Прогноз роста украинской экономики в 2019 году ухудшен с 3% до 2,5%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз роста внутреннего валового продукта (ВВП) Украины в 2019 году с 3% до 2,5%. Об этом говорится в майском обзоре, опубликованном на сайте банка.

В 2020 году рост украинской экономики ЕБРР прогнозирует на уровне 3%.

Реклама

Изменение ожиданий аналитики банка объясняют политической неопределенностью, связанной с президентскими и парламентскими выборами, а также замедлением роста ВВП стран-партнеров Украины по торговле.

Смягчение валютно-кредитной политики и оживление реформ после выборов в Верховную Раду могут стимулировать предпринимательскую деятельность, от чего прогнозы роста ВВП в следующем году являются более оптимистичными.

В ЕБРР напомнили, что Украина нуждается в поддержке кредиторов в связи с пиковыми выплатами по госдолгу.

Согласно прогнозу НБУ, рост экономики в 2019 году замедлится до 2,5%, но ускорится уже со следующего года (до 2,9% и 3,7% в 2020 и 2021 годах соответственно). В первом квартале рост ВВП замедлился до 2,4%. Соотношение госдолга к ВВП за первые три месяца текущего года сократилось до 59%.

По прогнозам Минэкономразвития, в этом году реальный ВВП вырастет до 2,8%.

Отправить:
Распечатать:
Теги: ЕБРР, рост ввп, ввп украины
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 