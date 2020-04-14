Эффект карантина. За месяц вклады населения в гривне выросли на 4%

С начала марта по 10 апреля гривневые средства на счетах населения в банках увеличились на 11,6 млрд до 341,4 млрд грн (+ 4%). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

При этом в Нацбанке уточняют, что сбережения в иностранной валюте сократились на $182 млн до $9,8 млрд (-2%).

Подробнее о том, что то происходило на рынке депозитов в первом квартале и чего ждать дальше читайте в обзоре LIGA.net.

В НБУ считают, что по итогам первого карантинного месяца, банковской системе ничего не угрожает. Ликвидность банков сейчас составляет более 200 млрд грн, и этой суммы достаточно, чтобы справиться с повышенным спросом на снятие средств.

В конце марта Fitch Ratings изменило прогноз для банковского сектора Украины на "негативный". Аналитики агентства считают, что экономическое давление из-за коронавируса отрицательно влияет на банковскую систему.

Читайте также: Что ждет гривню и экономику в условиях пандемии. Рассказывают лучшие экономисты и банкиры