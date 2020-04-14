Эффект карантина. За месяц вклады населения в гривне выросли на 4%

С начала марта по 10 апреля гривневые средства на счетах населения в банках увеличились на 11,6 млрд до 341,4 млрд грн (+ 4%). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
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При этом в Нацбанке уточняют, что сбережения в иностранной валюте сократились на $182 млн до $9,8 млрд (-2%).
Подробнее о том, что то происходило на рынке депозитов в первом квартале и чего ждать дальше читайте в обзоре LIGA.net.
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