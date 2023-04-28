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Экономика США замедлилась в первом квартале. Бизнес сокращает инвестиции

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2023, 15:33
Экономика США замедлилась в первом квартале. Бизнес сокращает инвестиции - Фото
Фото: depositphotos.com

Рост экономики США замедлился в годовом исчислении до 1,1% по итогам первого квартала 2023 года. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на официальные данные американского Министерства торговли. 

В предыдущем квартале рост ВВП составил 2,6%. В целом экономика США растет три квартала подряд. 

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Основная причина замедления экономического роста в начале года — самое большое со времен пандемии сокращение инвестиций на 7,3% американских компаний из-за повышения стоимости заимствований. 

Рост потребительских расходов (на 3,7% в годовом исчислении) остается наиболее важным фактором, поддерживающим экономический рост в США. 

Большинство опрошенных ВВС аналитиков прогнозируют, что еще в текущем году экономика США войдет в рецессию. На возможность такого сценария указывает замедление активности на рынке труда. 

Последние недели были отмечены объявлениями о сокращении рабочих мест во многих крупных компаниях, включая консалтинговую компанию Deloitte, автопроизводителя GM, ритейлера Gap и технологического гиганта Meta. 

"Замедление ВВП в настоящее время сдерживается в основном потребителями, но рост потребительских расходов, похоже, потерял импульс в последние месяцы. Мы прогнозируем, что экономика США скатится в рецессию во второй половине года, которая, как мы ожидаем, будет умеренной", — прокомментировал ВВС экономист Wells Fargo Джей Брайсон. 

Источник: ВВС

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