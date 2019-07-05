Экономика Украины растет 14 кварталов подряд – Минфин

Экономика Украины растет 14 кварталов подряд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Нельзя достичь реальных результатов без желания меняться. С 2014 года мы не просто механично двигаемся по пути реформ, мы системно преобразовываем Украину. Наша экономика растет уже 14 кварталов подряд, а взвешенная фискальная политика позволила в 2018 году снизить показатель соотношения госдолга к ВВП до 52,3%", - сказала министр финансов Оксана Маркарова.

По ее словам, правительству удалось снизить показатель уклонения от уплаты налогов благодаря успешной реформе Государственной фискальной службы, а среднесрочное планирование позволило вести взвешенную фискальную, бюджетную и долговую политику.

Эти факторы, считает Маркарова, создают благоприятные условия для привлечения инвестиций в Украину.

По данным НБУ, в первом квартале 2019 года ВВП Украины вырос на 2,5% в годовом выражении, замедлившись с 3,5% в четвертом квартале 2018-го.

Относительно ВВП, по данным регулятора, внешний долг Украины сократился с начала года с 87,8% до 85.4%.

Согласно инфляционному отчету НБУ, за первые три месяца текущего года в Украину зашло $800 млн инвестиций.

За 2018 год в Украину было инвестировано $2,35 млрд, тогда как в 2014-м - $410 млн.