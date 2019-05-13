Экономика Украины с начала года выросла на 2,2% - Кубив

Рост валового внутреннего продукта в I квартале 2019 года составил почти 2,2%. Об этом на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента заявил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив, передает УНИАН.

Он отметил, что в мае в Государственной службе статистики обнародуют "несколько важных цифр". "Но хочу сказать, что прогноз Министерства экономического развития - рост ВВП в первом квартале 2,2%, в районе", - сказал Кубив.

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Он также добавил, что заработная плата в долларовом эквиваленте составляет $381. "И это уровень 2013 года, когда не было ни войны, не было аннексии, и не было 5% расходов ВВП на армию и безопасность", - подчеркнул Кубив.

"Я хочу обратиться к депутатам - не создавайте истерики для людей", - призвал Кубив и подчеркнул, что сегодня правительство, президент и парламент "ответственные".

Также Кубив сообщил, что в январе-апреле "мы отдали 33,5 миллиарда по долгам и по обязательствам. В мае мы должны отдать и отдадим - есть средства, 35,5 миллиарда". Первый вице-премьер подчеркнул, что эти данные свидетельствуют о развитии экономики, и добавил, что не понятно, "для чего сеять панику".

Ранее сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году с 3% до 2,5%.

По данным НБУ, за I квартал 2019 года соотношение государственного долга Украины к ВВП сократилось до 59% - до 2,15 трлн грн. А рост ВВП Украины замедлился до 2,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года (3,1%).