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01.03.2019, 16:09

Эксперты МВФ едут в Украину

Эксперты МВФ едут в Украину

Представители МВФ обсудят прогресс Украины в проведении реформ

 В Украине с 5 по 13 марта будет работать техническая команда из нескольких специалистов Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 1 марта в Киеве, передает корреспондент LIGA.net.

По словам Люнгмана, представители фонда будут обсуждать события в экономической сфере и прогресс в проведении реформ, предусмотренных программой stand-by.

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В декабре прошлого года совет директоров МВФ утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом $3,9 млрд. Это десятая программа МВФ для страны.

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Среди ключевых моментов меморандума между МВФ и Украиной: рыночная цена на газ, выполнение бюджета 2019 года, приватизация госпредприятий, открытие рынка земли, выполнение Украиной обязательств по внешним долгам.

Также среди структурных маяков программы - утверждение закона о "сплите", отчет о возврате активов госбанков, разделение Государственной фискальной службы, назначение судей Национального антикоррупционного суда, меры НБУ в отношении недокапитализированных банков, завершение внешнего аудита Национального антикоррупционного бюро.

Первый транш по новой программе в объеме $1,4 млрд Украина получила 21 декабря 2018-го.

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Теги: МВФ, Йоста Люнгман, stand-by
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