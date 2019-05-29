ЕС готов выделить Украине 500 млн евро, но есть условия

Европейский союз предлагает Украине продолжить программу макрофинансовой помощи, по которой Украина может получить 500 млн евро долгосрочного дешевого займа. Об этом сообщил гендиректор директората NEAR Еврокомиссии Кристиан Даниельсон, передает Европейская правда.

"Мы обсудили вопрос макрофинансовой помощи ЕС, которая в последние годы была историей успеха в отношениях Украины и ЕС. Мы обсудили шаги, необходимые для того, чтобы выделить второй транш этой помощи", - заявил Даниельсон.

Однако он не уточнил, с кем именно обсуждался этот вопрос, но отметил, что проговаривался на нескольких встречах.

Представитель Еврокомиссии напомнил, что возможность выделения макрофинансовой помощи зависит от наличия и выполнения программы МВФ в Украине, а также от выполнения нескольких условий, зафиксированных в договоре Украины с ЕС.

"Важными условиями являются принятие закона о противодействии отмыванию денег, об авторизованных экономических операторах, принятие среднесрочного плана реформирования таможенной и налоговой администрации", - подчеркнул Даниельсон.

Он также отметил, что еще одним условием является реально действующая и эффективная система проверки электронных деклараций и начало имплементации закона о рынке электроэнергии. Система проверки электронных деклараций является давним требованием со стороны ЕС, однако Украина не выполняет его, несмотря на многократные обещания.

Даниельсон также подчеркнул, что по итогам переговоров, проведенных в Киеве, ЕС не ожидает выполнения этих требований до парламентских выборов, однако со стороны ЕС задержки нет, вопрос только в готовности Украины выполнить требования.

Ранее сообщалось, что 28 мая президент Владимир Зеленский встретился с миссией МВФ в Украине во главе с Роном ван Роденом, в результате которой договорились после формирования нового правительства обсудить дальнейшее предоставление помощи.

Напомним, 14 сентября 2018 года Украина и ЕС подписали кредитное соглашение о предоставлении четвертой программы макрофинансовой помощи на 1 млрд евро. В конце ноября 2018-го Еврокомиссия приняла решение предоставить Украине первый транш по этой программе в сумме 500 млн евро. Его Евросоюз перечислил Украине 11 декабря. Второй транш макроэкономической помощи ЕС Минфин рассчитывал получить в марте-апреле текущего года, но в Минфине сомневались, что успеют.