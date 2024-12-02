ЕС планирует создать новый оборонный фонд в 1,5 млрд евро

Соглашение о Европейской программе оборонных инвестиций может быть принято до конца 2024 года

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Страны Европейского союза близки к соглашению о новом оборонном фонде в размере 1,5 млрд евро, которое поможет поддержать промышленность в блоке и Украине в течение следующих трех лет. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

Соглашение о Европейской программе оборонных инвестиций, скорее всего, будет достигнуто до конца года. Это позволит закупать военную технику, которая будет состоять на 35% из компонентов из ЕС.

Пропорция 35% на 65% стала результатом поиска баланса между стремлением стимулировать оборонную промышленность Европы в долгосрочной перспективе и возможностью более оперативно закупать готовое оборудование, чтобы помочь Украине удовлетворить ее оборонные потребности.

"Нам необходимо срочно развивать нашу оборонную промышленность, если мы стремимся иметь возможность пополнять запасы наших вооруженных сил и поддерживать Украину на должном уровне", – заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель 27 ноября, покидая должность.

Именно поэтому весной 2024 года ЕС подготовил и представил первую в истории Европейскую оборонно-промышленную стратегию.

Справка Программа европейской оборонной промышленности (EDIP) – законодательная инициатива, мобилизующая 1,5 млрд евро из бюджета ЕС в течение 2025-2027 годов, чтобы продолжить повышение конкурентоспособности EDTIB. Бюджет EDIP также может использоваться для создания Фонда ускорения трансформации оборонных цепей снабжения (FAST).



Программа, в частности, предусматривает развитие более тесных связей с Украиной через ее участие в инициативах ЕС по поддержке оборонной промышленности и стимулированию сотрудничества между оборонной промышленностью ЕС и Украины; объединение с НАТО и стратегическими партнерами, единомышленниками и международными партнерами, а также более тесное сотрудничество с Украиной. – законодательная инициатива, мобилизующая 1,5 млрд евро из бюджета ЕС в течение 2025-2027 годов, чтобы продолжить повышение конкурентоспособности EDTIB. Бюджет EDIP также может использоваться для создания Фонда ускорения трансформации оборонных цепей снабжения (FAST).Программа, в частности, предусматривает развитие более тесных связей с Украиной через ее участие в инициативах ЕС по поддержке оборонной промышленности и стимулированию сотрудничества между оборонной промышленностью ЕС и Украины; объединение с НАТО и стратегическими партнерами, единомышленниками и международными партнерами, а также более тесное сотрудничество с Украиной.

"Но нам еще нужно найти средства для ее реализации. В отчете Драги объем необходимых усилий оценивается в 500 млрд евро на следующие 10 лет. Чтобы привлечь эти ресурсы, нам, прежде всего, нужно устранить действующие препятствия для частного финансирования оборонной промышленности и дать возможность Европейскому инвестиционному банку предоставлять большую поддержку оборонным проектам", – пояснила Боррель.

Однако, по его словам, этого будет недостаточно: значительные объемы европейских государственных средств будут также нужны.

Весной 2023 года Евросоюз решил потратить 1 млрд евро на совместные закупки боеприпасов для Украины и пополнение собственных запасов.

В сентябре 2023 года Европейский парламент поддержал закон об усилении европейской оборонной промышленности из-за совместных закупок (EDIRPA). Странам ЕС разрешили объединяться в консорциумы для закрытия оборонных нужд, возникших в результате передачи военной помощи Украине.