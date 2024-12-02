ЄС планує створити новий оборонний фонд у 1,5 млрд євро

Угоду про Європейську програму оборонних інвестицій можуть ухвалити до кінця 2024 року

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Країни Європейського союзу близькі до угоди про новий оборонний фонд у розмірі 1,5 млрд євро, яка допоможе підтримати промисловість у блоці та в Україні протягом наступних трьох років. Про це з посиланням на джерела пише Bloomberg.

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Угоди про Європейську програму оборонних інвестицій, швидше за все, буде досягнуто до кінця року. Це дасть змогу закуповувати військову техніку, яка складатиметься на 35% із компонентів з-за меж ЄС.

Пропорція 35% на 65% стала результатом пошуку балансу між прагненням стимулювати оборонну промисловість Європи у довгостроковій перспективі та можливістю оперативніше закуповувати готове обладнання, щоб допомогти Україні задовольнити її оборонні потреби.

"Нам необхідно терміново розвивати нашу оборонну промисловість, якщо ми прагнемо мати можливість поповнювати запаси наших збройних сил і підтримувати Україну на належному рівні", – заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель 27 листопада, залишаючи посаду.

Саме тому навесні 2024 року ЄС підготував та презентував першу в історії Європейську оборонно-промислову стратегію.

Довідка Програма європейської оборонної промисловості (EDIP) –законодавча ініціатива, яка мобілізує 1,5 млрд євро з бюджету ЄС протягом 2025-2027 років, щоб продовжити підвищення конкурентоспроможності EDTIB. Бюджет EDIP також може використовуватись для створення Фонду прискорення трансформації оборонних ланцюгів постачання (FAST).



Програма зокрема передбачає розвиток тісніших зв'язків з Україною через її участь в ініціативах ЄС щодо підтримки оборонної промисловості та стимулювання співпраці між оборонною промисловістю ЄС та України; об'єднання з НАТО та стратегічними партнерами, однодумцями та міжнародними партнерами, а також тіснішу співпрацю з Україною. –законодавча ініціатива, яка мобілізує 1,5 млрд євро з бюджету ЄС протягом 2025-2027 років, щоб продовжити підвищення конкурентоспроможності EDTIB. Бюджет EDIP також може використовуватись для створення Фонду прискорення трансформації оборонних ланцюгів постачання (FAST).Програма зокрема передбачає розвиток тісніших зв'язків з Україною через її участь в ініціативах ЄС щодо підтримки оборонної промисловості та стимулювання співпраці між оборонною промисловістю ЄС та України; об'єднання з НАТО та стратегічними партнерами, однодумцями та міжнародними партнерами, а також тіснішу співпрацю з Україною.

"Але нам ще треба знайти кошти для її реалізації. У звіті Драґі обсяг необхідних зусиль оцінюється у 500 млрд євро на наступні 10 років. Щоб залучити ці ресурси, нам насамперед потрібно усунути чинні перешкоди для приватного фінансування оборонної промисловості й дати можливість Європейському інвестиційному банку надавати більшу підтримку оборонним проєктам", – поясниа Боррель.

Однак, за його словами, цього буде недостатньо: значні обсяги європейських державних коштів будуть також потрібні.

Навесні 2023 року Євросоюз вирішив витратити 1 млрд євро на спільні закупівлі боєприпасів для України та поповнення власних запасів.

У вересні 2023 року Європейський парламент підтримав закон про посилення європейської оборонної промисловості через спільні закупівлі (EDIRPA). Країнам ЄС дозволили об'єднуватися в консорціуми для закриття оборонних потреб, що виникли в результаті передання військової допомоги Україні.