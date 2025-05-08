ЕС установил рекорд в торговле с Украиной: экспорт – 42,8 млрд евро, профицит – 18,3 млрд

Европейский Союз экспортировал в Украину рекордный объем товаров в 2024 году

Фото: EPA / Darek Delmanowicz

В 2024 году Европейский Союз экспортировал в Украину рекордный объем товаров на сумму 42,8 млрд евро и импортировал на 24,5 млрд евро, что привело к профициту торговли в размере 18,3 млрд евро. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

По сравнению с 2023 годом, это означает рост экспорта и импорта на 9,4% и 7,0% соответственно.

Источник: Госстат

Основными товарами, которые Евросоюз экспортировал в Украину, были минеральное топливо (6,8 млрд евро), электрическое оборудование (4,3 млрд евро) и машинное оборудование (4,2 млрд евро).

По сравнению с "довоенным" 2021 годом больше всего вырос экспорт минерального топлива (на 4,1 миллиарда евро), которое ранее Украина импортировала из России и Беларуси.

Ключевыми группами товаров, импортируемых из Украины в 2024 году, были сельскохозяйственные продукты, такие как зерновые культуры стоимостью 4,4 млрд евро, животные или растительные жиры и масла (3,1 млрд евро), а также масличные семена и сопутствующие продукты (2,5 млрд евро).

По сравнению с "довоенным" 2021 годом импорт зерновых увеличился на 2,7 миллиарда евро, животных или растительных жиров и масел – на 1,0 миллиарда евро, а масличных семян и сопутствующих продуктов – на 1,1 миллиарда евро.

Источник: Госстат