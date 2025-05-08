ЄС встановив рекорд у торгівлі з Україною: експорт – 42,8 млрд євро, профіцит – 18,3 млрд

Європейський Союз експортував до України рекордний обсяг товарів у 2024 році

Фото: EPA / Darek Delmanowicz

У 2024 році Європейський Союз експортував до України рекордний обсяг товарів на суму 42,8 мільярда євро та імпортував на 24,5 мільярда євро, що призвело до профіциту торгівлі в розмірі 18,3 мільярда євро. Про це свідчать дані Євростату

Порівняно з 2023 роком це означає зростання експорту та імпорту на 9,4% і 7,0% відповідно.

Джерело: Держстат

Основними товарами, які Євросоюз експортував в Україну, були мінеральне паливо (6,8 мільярда євро), електричне обладнання (4,3 мільярда євро) та машинне обладнання (4,2 мільярда євро).

Порівняно з "довоєнним" 2021 роком найбільше зріс експорт мінерального палива (на 4,1 мільярда євро), яке раніше Україна імпортувала з Росії та Білоусі.

Ключовими групами товарів, імпортованих з України у 2024 році, були сільськогосподарські продукти, такі як зернові культури вартістю 4,4 мільярда євро, тваринні чи рослинні жири та олії (3,1 мільярда євро), а також олійне насіння та супутні продукти (2,5 мільярда євро).

Порівняно з "довоєнним" 2021 роком імпорт зернових збільшився на 2,7 мільярда євро, тваринних чи рослинних жирів та олій — на 1,0 мільярд євро, а олійного насіння та супутніх продуктів — на 1,1 мільярда євро.

Джерело: Держстат