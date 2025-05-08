ЄС встановив рекорд у торгівлі з Україною: експорт – 42,8 млрд євро, профіцит – 18,3 млрд
У 2024 році Європейський Союз експортував до України рекордний обсяг товарів на суму 42,8 мільярда євро та імпортував на 24,5 мільярда євро, що призвело до профіциту торгівлі в розмірі 18,3 мільярда євро. Про це свідчать дані Євростату
Порівняно з 2023 роком це означає зростання експорту та імпорту на 9,4% і 7,0% відповідно.
Основними товарами, які Євросоюз експортував в Україну, були мінеральне паливо (6,8 мільярда євро), електричне обладнання (4,3 мільярда євро) та машинне обладнання (4,2 мільярда євро).
Порівняно з "довоєнним" 2021 роком найбільше зріс експорт мінерального палива (на 4,1 мільярда євро), яке раніше Україна імпортувала з Росії та Білоусі.
Ключовими групами товарів, імпортованих з України у 2024 році, були сільськогосподарські продукти, такі як зернові культури вартістю 4,4 мільярда євро, тваринні чи рослинні жири та олії (3,1 мільярда євро), а також олійне насіння та супутні продукти (2,5 мільярда євро).
Порівняно з "довоєнним" 2021 роком імпорт зернових збільшився на 2,7 мільярда євро, тваринних чи рослинних жирів та олій — на 1,0 мільярд євро, а олійного насіння та супутніх продуктів — на 1,1 мільярда євро.
- Попри рекордний профіцит у торгівлі з Україною, Євросоюз розглядає можливість скасування автономних торговельних заходів (АТЗ) для України. Ці заходи передбачають тимчасове скасування митних зборів і квот на імпорт українських товарів до ЄС. Вони були запроваджені як відповідь на повномасштабну агресію Російської Федерації проти України для підтримки української економіки.
- У травні 2022 року ЄС скасував мита та квоти на український експорт. З 2024 року до безмитного режиму додали квоти на "чутливу" агропродукцію з України, і в такому вигляді ЄС продовжив призупинення мит на український експорт до середини 2025 року.