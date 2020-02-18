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Программа 5-7-9%. Еще 11 банков подали заявки на участие

Программа 5-7-9%. Еще 11 банков подали заявки на участие
18.02.2020, 11:35

11 коммерческих банков подали заявки на участие в программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

Фонд развития предпринимательства (ФРП) рассмотрит заявки от 11 банков, желающих присоединиться к государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9". Об этом говорится в отчете о выполнении программы Кабинета министров Украины за 2019 год.

Отмечается, что в течение первой недели (3-7 февраля) с момента старта государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" ФРП заключил договоры о сотрудничестве с Ощадбанком, Укргазбанком, ПриватБанком и Укрэксимбанком.

Еще 11 банков подали заявки на участие в программе. Среди них Кредобанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, ОТП Банк, Альфа-Банк, Правэкс Банк, Кредитвест Банк, Львов, Банк Восток, Банк Альянс и МИБ.

В отчете уточняют, что на 7 февраля по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" Укргазбанк выдал 13 кредитов и принял к рассмотрению 172 заявки, Ощадбанк выдал один кредит и рассматривает около 100 заявок, на рассмотрении ПриватБанка 1220 заявок, в Укрэксимбанке - 10 заявок.

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