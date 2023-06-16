UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Эстония первой в ЕС разработала юридический механизм конфискации замороженных активов РФ

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2023, 18:20
Эстония первой в ЕС разработала юридический механизм конфискации замороженных активов РФ - Фото
Фото: depositphotos.com

Правительство Эстонии одобрило принципы использования замороженных активов России для поддержки Украины. Об этом сообщает эстонский телеканал ERR со ссылкой на заявление министра иностранных дел страны Маргуса Цахкна. 

Эстония стала первой европейской страной, разработавшей подобное правовое решение, отмечают в ERR.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Европейский Союз работает над поиском этого юридического варианта, но мы подготовили юридическое решение, при котором можем конфисковать замороженные активы России как страны-агрессора и использовать их в качестве компенсации для нужд восстановления Украины", – заявил Цахкна. 

По его словам, в ближайшее время Министерство иностранных дел внесет на рассмотрение правительства проект соответствующей поправки в закон. 

Министр не детализировал особенности нового юридического механизма конфискации российских активов. 

В Европейском Союзе пока не разработан юридический механизм конфискации российских активов в пользу Украины. Пока рассматривается возможность передачи прибыли от замороженных активов РФ. 

В начале мая Бельгия уже опробовала этот вариант и передала Украине 92 млн евро прибыли от замороженных в стране российских активов.  

Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях 
Роман Брыль
евросоюзэстониязамороженные активы рфконфискация активов России
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 