Эстония первой в ЕС разработала юридический механизм конфискации замороженных активов РФ

Правительство Эстонии одобрило принципы использования замороженных активов России для поддержки Украины. Об этом сообщает эстонский телеканал ERR со ссылкой на заявление министра иностранных дел страны Маргуса Цахкна.

Эстония стала первой европейской страной, разработавшей подобное правовое решение, отмечают в ERR.

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"Европейский Союз работает над поиском этого юридического варианта, но мы подготовили юридическое решение, при котором можем конфисковать замороженные активы России как страны-агрессора и использовать их в качестве компенсации для нужд восстановления Украины", – заявил Цахкна.

По его словам, в ближайшее время Министерство иностранных дел внесет на рассмотрение правительства проект соответствующей поправки в закон.

Министр не детализировал особенности нового юридического механизма конфискации российских активов.

В Европейском Союзе пока не разработан юридический механизм конфискации российских активов в пользу Украины. Пока рассматривается возможность передачи прибыли от замороженных активов РФ.

В начале мая Бельгия уже опробовала этот вариант и передала Украине 92 млн евро прибыли от замороженных в стране российских активов.

25 мая 2023 года Польша заморозила 1 млрд евро российских активов. Для их ареста будет менять Конституцию.

16 июня в Конгрессе США зарегистрировали законопроект о конфискации и передаче Украине в виде репараций государственных активов России.

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