Естонія першою у ЄС розробила юридичний механізм конфіскації заморожених активів РФ

Уряд Естонії схвалив принципи використання заморожених активів Росії для підтримки України. Про це повідомляє естонський телеканал ERR із посиланням на заяву міністра закордонних справ країни Маргуса Цахкна.

Естонія стала першою європейською країною, яка розробила подібне правове рішення, зазначають в ERR.

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"Європейський Союз працює над пошуком такого юридичного варіанту, але ми підготували юридичне рішення, за допомогою якого можемо конфіскувати заморожені активи Росії як країни-агресора і використовувати їх як компенсацію для потреб відновлення України", – заявив Цахкна.

За його словами, найближчим часом Міністерство закордонних справ внесе на розгляд уряду проєкт відповідної поправки до закону.

Міністр не деталізував особливості нового юридичного механізму конфіскації російських активів.

У Європейському Союзі поки що не розроблено юридичного механізму конфіскації російських активів на користь України. Наразі розглядається можливість передання прибутку від заморожених активів РФ.

На початку травня Бельгія вже випробувала цей варіант і передала Україні 92 млн євро прибутку від заморожених у країні російських активів.

25 травня 2023 року Польща заморозила 1 млрд євро російських активів. Для їхнього арешту змінюватиме Конституцію.

16 червня у Конгресі США зареєстрували законопроєкт про конфіскацію та передання Україні у вигляді репарацій державних активів Росії.

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