Эстония потеряет дотации ЕС из-за членства Украины. Каллас говорит: страна готова к этому

Эстония готова к тому, что потеряет поддержку Фонда солидарности Европейского Союза, если Украина присоединится к ЕС, заявила премьер-министр Кая Каллас. Глава правительства Эстонии призвала другие страны-члены начать работу над бюджетными реформами, позволяющими союзу принимать новые страны, пишет The Financial Times.

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Каллас сказала, что в долгосрочной перспективе Эстония готова потерять доступ к фондам ЕС, предназначенным для помощи экономикам более бедных государств-членов. Она допустила, что такой переход займет время, сообщает издание.

"В конце концов, это произойдет, но не сразу", – сказал Каллас FT.

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Как писала Financial Times на прошлой неделе, анализ ЕС показал, что при нынешней структуре бюджета Украина будет иметь право на получение почти 190 млрд евро в течение семи лет, что превратило бы многие нынешние государства-члены из чистых получателей средств ЕС в чистых плательщиков.

Эстония была одной из шести стран, упомянутых во внутреннем документе Совета Евросоюза, которые лишатся доступа к фондам солидарности, если Украина и другие будущие члены, такие как Молдова и шесть стран Западных Балкан, присоединятся без изменения действующих бюджетных правил. Не будут иметь права на финансирование блока также Чехия, Литва, Словения, Кипр и Мальта.

"Мы должны обсудить это, какие правила, как распределяются деньги и что мы получаем вместо этого. Никто ... не говорит, что нам не нужно ничего реформировать. Вопрос в том, сколько и что именно", – сказал Каллас во время встречи лидеров ЕС в Испании, где эта тема в первый раз обсуждалась всеми 27 странами блока.

Она добавила, что идея стран-членов не в том, чтобы рассматривать ЕС просто как средство получения денег.

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Каллас поддержал министр внутренних дел Ирландии Лео Варадкар.

"Очень важно, чтобы, когда мы рассматриваем эти вопросы (расширение. – Ред.), мы не видели в них только финансовый расчет", – заявил он.

Варадкар добавил, что расширение часто занимает "более 10 или 15 лет" с момента получения страной статуса кандидата, и до этого времени бюджет будет совсем другим.

Каллас отметила, что реформа правил финансирования и платежей в контексте расширения ЕС пока почти не обсуждалась.

"Надеюсь, не случится так, что большие страны разговаривают друг с другом и не слушают других. Если мы хотим чего-то, с чем все соглашаются, то мы должны слушать всех", – подчеркнула премьер Эстонии.