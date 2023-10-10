Естонія втратить дотації ЄС через членство України. Каллас каже: країна готова до цього

Естонія готова до того, що втратить підтримку Фонду солідарності Європейського Союзу, якщо Україна приєднається до ЄС, заявила прем'єрка Кая Каллас. Очільниця уряду Естонії закликала інші країни-члени розпочати роботу над бюджетними реформами, які дозволили б союзу приймати нові країни, пише The Financial Times.

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Каллас сказала, що в довгостроковій перспективі Естонія готова втратити доступ до фондів ЄС, що призначені для допомоги економікам бідніших держав-членів. Вона припустила, що такий перехід займе час, повідомляє видання.

"Врешті-решт це станеться, але не відразу", – сказала Каллас FT.

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Як писала Financial Times минулого тижня, аналіз ЄС показав, що за нинішньої структури бюджету Україна матиме право на отримання майже 190 млрд євро протягом семи років, що перетворило би багато нинішніх держав-членів із чистих одержувачів коштів ЄС у чистих платників.

Естонія була однією з шести країн, згаданих у внутрішньому документі Ради Євросоюзу, які втратять доступ до фондів солідарності, якщо Україна й інші майбутні члени, такі як Молдова та шість країн Західних Балкан, приєднаються без зміни чинних бюджетних правил. Не матимуть права на фінансування блоку також Чехія, Литва, Словенія, Кіпр і Мальта.

"Ми повинні обговорити це, які правила, як розподіляються гроші і що ми отримуємо натомість. Ніхто ... не каже, що нам не потрібно нічого реформувати. Питання в тому, скільки та що саме", – сказав Каллас під час зустрічі лідерів ЄС в Іспанії, де ця тема вперше обговорювалася всіма 27 країнами блоку.

Вона додала, що ідея країн-членів полягає не в тому, щоб розглядати ЄС просто як засіб отримання грошей.

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Каллас підтримав міністр внутрішніх справ Ірландії Лео Варадкар.

"Дуже важливо, щоб, коли ми розглядаємо ці питання (розширення. – Ред.), ми не бачили в них лише фінансовий розрахунок", – заявив він.

Варадкар додав, що розширення часто займає "понад 10 або 15 років" з моменту отримання країною статусу кандидата, і до цього часу бюджет буде зовсім іншим.

Каллас зазначила, що реформа правил фінансування та платежів у контексті розширення ЄС поки що майже не обговорювалася.

"Сподіваюся, не станеться так, що великі країни розмовляють одна з одною і не слухають інших. Якщо ми хочемо чогось, з чим усі погоджуються, то ми повинні слухати всіх", – наголосила прем'єрка Естонії.