ЕЦБ оставил ключевые ставки без изменений, прогнозирует снижение инфляции в 2026 году

Европейский центральный банк оставил без изменений свои три ключевые процентные ставки, как и ожидалось

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард (Фото: ЕРА)

Европейский центральный банк сохранил ключевые процентные ставки на нынешнем уровне. Инфляция в еврозоне приближается к целевым 2%. Об этом говорится в сообщение регулятора от 11 сентября.

ЕЦБ сообщил, что оставляет базовые процентные ставки без изменений:

→ ставка по депозитам – 2%;

→ ставка по основным операциям рефинансирования – 2,15%;

→ ставка по маржинальным кредитам – 2,40%.

По обновленному прогнозу, средняя инфляция в еврозоне составит 2,1% в 2025 году, 1,7% – в 2026-м и 1,9% – в 2027-м. Без учета энергоносителей и продуктов питания она ожидается на уровне 2,4% в 2025 году, 1,9% – в 2026-м и 1,8% – в 2027-м.

Экономический рост прогнозируется на уровне 1,2% в 2025 году (выше, чем ожидаемые 0,9% в июне). В то же время в 2026 году рост составит 1,0%, а в 2027-м – 1,3%.

В ЕЦБ подчеркнули, что решение о дальнейшей монетарной политике будет приниматься в зависимости от экономических и финансовых данных и оценки рисков для инфляции.

Кроме того, ЕЦБ постепенно сокращает свои программы выкупа облигаций – как долгосрочную (APP), так и антикризисную, введенную во время пандемии (PEPP). Регулятор больше не направляет средства от погашенных бумаг на покупку новых, поэтому объемы этих портфелей уменьшаются.

Как пишет Bloomberg, трейдеры теперь ожидают, что ставки останутся без изменений в течение всего следующего года. После решения ЕЦБ сохранить ставки на текущем уровне, трейдеры отказались от прогнозов по их дальнейшему снижению.

До этого ожидалось еще одно сокращение к середине 2026 года. Эти изменения спровоцировали рост курса евро и падение цен на европейские облигации. Доходность немецких двухлетних облигаций выросла до почти 2%, что является самым высоким показателем с апреля. Европейский центробанк уже дважды подряд оставил ключевую депозитную ставку без изменений на уровне 2% после того, как снизил ее с пикового значения 4% в середине 2024 года.

По мнению Эда Хатчингса, руководителя отдела ставок в Aviva Investors, если ЕЦБ действительно достиг "конечной точки" в снижении ставок, 2026 год станет "гораздо более интересным" для инвесторов. Они могут начать задумываться, когда произойдет дальнейшее повышение ставок.