ЄЦБ залишив ключові ставки без змін, прогнозує зниження інфляції у 2026 році

Європейський центральний банк залишив без змін свої три ключові процентні ставки, як і очікувалося

Голова ЄЦБ Крістін Лагард (Фото: ЕРА)

Європейський центральний банк зберіг ключові процентні ставки на нинішньому рівні. Інфляція у єврозоні наближається до цільових 2%. Про це йдеться у повідомленні регулятора від 11 вересня.

ЄЦБ повідомив, що залишає базові процентні ставки без змін:

→ ставка за депозитами – 2%;

→ ставка за основними операціями рефінансування – 2,15%;

→ ставка за маржинальними кредитами – 2,40%.

За оновленим прогнозом, середня інфляція у єврозоні становитиме 2,1% у 2025 році, 1,7% – у 2026-му та 1,9% – у 2027-му. Без урахування енергоносіїв і харчових продуктів вона очікується на рівні 2,4% у 2025 році, 1,9% – у 2026-му та 1,8% – у 2027-му.

Економічне зростання прогнозується на рівні 1,2% у 2025 році (вище, ніж очікувані 0,9% у червні). Водночас у 2026 році зростання складе 1,0%, а у 2027-му – 1,3%.

У ЄЦБ підкреслили, що рішення щодо подальшої монетарної політики ухвалюватимуть залежно від економічних і фінансових даних та оцінки ризиків для інфляції.

Крім того, ЄЦБ поступово скорочує свої програми викупу облігацій – як довгострокову (APP), так і антикризову, запроваджену під час пандемії (PEPP). Регулятор більше не спрямовує кошти від погашених паперів на купівлю нових, тому обсяги цих портфелів зменшуються.

Як пише Bloomberg, трейдери тепер очікують, що ставки залишаться без змін протягом усього наступного року. Після рішення ЄЦБ зберегти ставки на поточному рівні трейдери відмовилися від прогнозів щодо їх подальшого зниження.

До цього очікувалося ще одне скорочення до середини 2026 року. Ці зміни спровокували зростання курсу євро та падіння цін на європейські облігації. Дохідність німецьких дворічних облігацій зросла до майже 2%, що є найвищим показником з квітня. Європейський центробанк уже двічі поспіль залишив ключову депозитну ставку без змін на рівні 2% після того, як знизив її з пікового значення 4% у середині 2024 року.

На думку Еда Хатчингса, керівника відділу ставок в Aviva Investors, якщо ЄЦБ дійсно досяг "кінцевої точки" у зниженні ставок, 2026 рік стане "набагато цікавішим" для інвесторів. Вони можуть почати замислюватися, коли відбудеться наступне підвищення ставок.