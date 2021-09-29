Евросоюз оказался почти единственным инвестором в Украину во втором квартале – НБУ

Украина привлекла $1,35 млрд прямых иностранных инвестиций во втором квартале, из которых $1,33 млрд пришли из стран Европейского Союза. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Крупнейшими инвесторами в Украину за отчетный период стали Нидерланды – $922,8 млн, Германия - $242,9, Австрия – $45,6 млн, Польша - $41,4 млн, Люксембург - $37,8 млн, Франция – $32,4 млн, Венгрия - $26,3 млн. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Основной отток прямых инвестиций из Украины пришелся на Швейцарию - $112,7 млн, Кипр - $83 млн, Британские Виргинские о-ва – $43,3 млн, РФ - $9,4 млн во втором квартале.

По результату первого квартала 2021 года Украина привлекла $1,48 млрд прямых инвестиций, из которых $999 млн пришло из Евросоюза. Крупнейшими странами-инвесторами были Кипр ($314 млн), Германия ($290 млн) и Нидерланды ($259 млн).

Всего, за первое полугодие Украина привлекла $2,83 млрд прямых инвестиции, из которых $2,33 млрд пришло из стран Европейского Союза.

В 2020 году Украина впервые столкнулась с чистым оттоком прямых инвестиций – минус $868 млн. В 2019 году приток ПИИ составил $2,5 млрд, в 2018 году в Украину было инвестировано $2,35 млрд, в 2017-м - $2,2 млрд, в 2016-м – $3,28 млрд, 2015-м – $2,96 млрд, 2014-м – $410 млн. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

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