Евросоюз планирует выделить Украине 5 млрд евро помощи на следующей неделе – Bloomberg

Европейский Союз планирует рассмотреть выделение кредитного пакета финансирования в размере 5 млрд евро для Украины на следующей неделе, после нескольких месяцев переговоров. Об этом сообщает Bloomberg и Financial Times со ссылкой на дипломатов в ЕС.

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По словам чиновников в Евросоюзе, это финансирование является частью более широкого пакета в размере 9 млрд евро, который ЕС пообещал выделить для поддержки финансового положения Украины.

В июле министры финансов ЕС одобрили первоначальный пакет помощи Украине в размере 1 млрд евро, но остальную часть пакета помощи не выделяли из-за разногласий среди стран альянса.

В частности, представители Германии поставили под сомнение идею предоставления таких огромных кредитов стране, которая находится в состоянии войны. Немецкие дипломаты выступали за то, чтобы Украина вместо этого получала гранты.

FT отмечает, что в пятницу страны ЕС договорились в подавляющем большинстве выделить 5 млрд евро оставшейся макрофинансовой помощи Украине на следующей недели. Это связано с заимствованием Европейской комиссией на рынках, которые гарантируются государствами-членами ЕС.

По словам официальных лиц ЕС, Венгрия еще не высказалась за новое кредитование, но Еврокомиссия видит достаточную поддержку среди других стран-членов, чтобы представить официальное предложение на следующей неделе.

18 мая Европейская комиссия анонсировала выделение 9 млрд евро на макрофинансовую поддержку Украины в 2022 году.

12 июля министры финансов Европейского Союза согласовали предоставление Украине первого миллиарда евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи.

Выделение остальной суммы зависло, что заставило президента Владимира Зеленского выступить с резкой критикой. Он заявил, что искусственная задержка финансовой помощи для Украины – это либо преступление, либо ошибка.

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Наталія Фреїк

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