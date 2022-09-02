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Евросоюз планирует выделить Украине 5 млрд евро помощи на следующей неделе – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2022, 17:00
Евросоюз планирует выделить Украине 5 млрд евро помощи на следующей неделе – Bloomberg - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos

Европейский Союз планирует рассмотреть выделение кредитного пакета финансирования в размере 5 млрд евро для Украины на следующей неделе, после нескольких месяцев переговоров. Об этом сообщает Bloomberg и Financial Times со ссылкой на дипломатов в ЕС. 

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По словам чиновников в Евросоюзе, это финансирование является частью более широкого пакета в размере 9 млрд евро, который ЕС пообещал выделить для поддержки финансового положения Украины.

В июле министры финансов ЕС одобрили первоначальный пакет помощи Украине в размере 1 млрд евро, но остальную часть пакета помощи не выделяли из-за разногласий среди стран альянса.

В частности, представители Германии поставили под сомнение идею предоставления таких огромных кредитов стране, которая находится в состоянии войны. Немецкие дипломаты выступали за то, чтобы Украина вместо этого получала гранты.

FT отмечает, что в пятницу страны ЕС договорились в подавляющем большинстве выделить 5 млрд евро оставшейся макрофинансовой помощи Украине на следующей недели. Это связано с  заимствованием Европейской комиссией на рынках, которые гарантируются государствами-членами ЕС.

По словам официальных лиц ЕС, Венгрия еще не высказалась за новое кредитование, но Еврокомиссия видит достаточную поддержку среди других стран-членов, чтобы представить официальное предложение на следующей неделе.

Читайте также: Еврокомиссия предложила способ разблокировать 8 млрд евро для Украины – Politico

Наталія Фреїк
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