Евросоюз согласовал 13-й пакет санкций против России. Он начнет действовать с 24 февраля

В пакете добавили почти 200 физических и юридических лиц, благодаря чему список ЕС превысит 2000

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Послы стран-членов Европейского Союза в среду, 21 февраля, достигли принципиального соглашения о 13-м пакете санкций против РФ за ее войну в Украине. Об этом сообщило бельгийское председательство в Совете ЕС в соцсети Х.

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Отмечается, что этот пакет пройдет письменную процедуру и должен быть официально утвержден 24 февраля.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что Совет ЕС принял новый пакет санкций против России.

"Мы должны продолжать ослаблять военную машину Путина. Имея в общей сложности 2000 записей, мы оказываем высокое давление на Кремль", – написала она в соцсети Х.

По словам фон дер Ляйен, ЕС, в частности, ограничивает доступ РФ к беспилотникам.

В санкционный список в рамках 13-го пакета Евросоюз добавил почти 200 физических и юридических лиц, уточнил Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

"С помощью этого пакета мы принимаем больше мер против организаций, занимающихся обходом санкций, а также против оборонного и военного секторов", – пояснил он.

Ранее сообщалось, что новые санкции ЕС против России могут коснуться фирм, причастных к доставке боеприпасов из КНДР. Также, писал Bloomberg, Евросоюз может впервые ввести санкции против фирм из Китая за сотрудничество с РФ.

Неделю назад, 15 февраля, Венгрия заблокировала принятие 13-го пакета санкций. Не поддержала его из-за предложений ввести ограничения против компаний из Китая.

19 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, заявил, что его страна не будет препятствовать принятию Евросоюзом нового пакета санкций против России, ведь все пункты, которые "угрожали венгерским интересам", – изъяли.