Євросоюз погодив 13-й пакет санкцій проти Росії. Він почне діяти з 24 лютого

У пакеті майже 200 фізичних та юридичних осіб, завдяки чому список ЄС перевищить 2000

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Посли країн-членів Європейського Союзу в середу, 21 лютого, досягли принципової згоди щодо 13-го пакета санкцій проти РФ за її війну в Україні. Про це повідомило бельгійське головування у Раді ЄС у соцмережі Х.

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Зазначається, що він пройде письмову процедуру і має бути офіційно затверджений 24 лютого.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що Рада ЄС ухвалила новий пакет санкцій проти Росії.

"Ми маємо продовжувати послаблювати військову машину Путіна. Маючи загалом 2000 записів, ми чинимо високий тиск на Кремль", – написала вона у соцмережі Х.

За словами фон дер Ляєн, ЄС, зокрема, обмежує доступ РФ до безпілотників.

До санкційного списку в межах 13-го пакета Євросоюз додав майже 200 фізичних та юридичних осіб, уточнив Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

"За допомогою цього пакета ми вживаємо більше заходів проти організацій, які займаються обходом санкцій, а також проти оборонного та військового секторів", – пояснив він.

Раніше повідомлялося, що нові санкції ЄС проти Росії можуть зачепити фірми, причетні до постачання боєприпасів з КНДР. Також, писав Bloomberg, Євросоюз може вперше запровадити санкції проти фірм з Китаю за співпрацю з РФ.

Тиждень тому, 15 лютого, Угорщина заблокувала ухвалення 13-го пакету санкцій. Не підтримала його через пропозиції запровадити обмеження проти компаній із Китаю.

19 лютого міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не перешкоджатиме ухваленню Євросоюзом нового пакета санкцій проти Росії, адже всі пункти, які "загрожували угорським інтересам", – вилучили.