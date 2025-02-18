Фальшивомонетчики адаптировались: в Украине стало больше поддельных банкнот — НБУ

Чаще всего подделывают банкноты номиналом 500 гривень и 100 долларов

Фото: пресс-служба НБУ

В Украине стало больше фальшивых гривень и банкнот иностранной валюты в 2024 году по сравнению с низкими показателями 2022–2023 годов. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

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По итогам 2024 года на 1 млн настоящих банкнот гривни приходилось около 5,1 поддельных банкнот. В 2021 году этот показатель был выше и составлял около 7,1. Для сравнения в Европе это соотношение составляет 16 поддельных банкнот евро к миллиону настоящих.

Чаще всего в 2024 году из оборота изымались поддельные банкноты двух номиналов: 500 грн (78% от общего количества изъятых подделок) и 200 грн (18%). Другие изъятые из оборота поддельные банкноты номиналами 1, 5, 10, 20, 50, 100 и 1000 грн составляли всего 4%.

В Нацбанке объясняют, что умеренное увеличение уровня подделки банкнот гривни в 2024 году произошло из-за роста активности злоумышленников. Они адаптировались к реалиям военного положения и проверяют способность банковской и правоохранительной систем противодействовать подделкам.

В основном подделывают банкноты старого образца. Фальшивые гривни нового образца составляют всего 5,5% от общего количества подделок или 0,3 шт на миллион. В большинстве случаев эти поддельные банкноты плохого качества и рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников магазинов. В НБУ заверяют, что подделать банкноты нового образца практически невозможно благодаря многоуровневой защите. При этом фальшивомонетчикам воспроизвести их качественную подделку слишком дорого и затратно.

Крайне низкий уровень изъятия поддельных банкнот иностранной валюты, наблюдавшийся в 2022-2023 годах, по итогам 2024 года также почти вернулся к уровню 2021 года.

Среди изъятых из обращения в 2024 году поддельных банкнот преобладали доллары США – 93% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты. На банкноты евро приходилось всего 7%.

Чаще злоумышленники подделывали банкноты 100 и 50 долларов США (90% и 9% от общего количества изъятых поддельных долларов США), 200, 100 и 50 евро (35%, 25% и 21% соответственно).

В НБУ заверяют, что ситуация с фальшивыми деньгами остается контролируемой и не представляет угрозы для экономики страны.

Источник: НБУ