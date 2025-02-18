Фальшивомонетники адаптувалися: в Україні побільшало підроблених банкнот — НБУ

Фото: пресслужба НБУ

В Україні побільшало фальшивих гривень та банкнот іноземної валюти у 2024 році проти низьких показників 2022–2023 років. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

За підсумками 2024 року на 1 млн справжніх банкнот гривні припадало близько 5,1 підроблених банкнот. У 2021 році цей показник був вищим і становив близько 7,1. Для порівняння, у Європі це співвідношення становить 16 підроблених банкнот євро до мільйона справжніх.

Найчастіше у 2024 році з обігу вилучалися підроблені банкноти двох номіналів: 500 грн (78% від загальної кількості вилучених підробок) та 200 грн (18%). Інші вилучені з обігу підроблені банкноти номіналами 1, 5, 10, 20, 50, 100 та 1000 грн становили лише 4%.

У Нацбанку пояснюють, що помірне збільшення рівня підробки банкнот гривні у 2024 році відбулося через зростання активності зловмисників. Вони адаптувалися до реалій воєнного стану та перевіряють здатність банківської та правоохоронної систем протидіяти підробкам.

Здебільшого підробляють банкноти старого зразка. Фальшиві гривні нового зразка становлять лише 5,5% від загальної кількості підробок або 0,3 шт. на мільйон. У більшості випадків ці підроблені банкноти поганої якості та розраховані на неуважність громадян та касових працівників магазинів. В НБУ запевняють, що підробити банкноти нового зразка практично неможливо завдяки багаторівневому захисту. Водночас фальшивомонетникам відтворити їх якісну підробку надто дорого та затратно.

Вкрай низький рівень вилучення підроблених банкнот іноземної валюти, що спостерігався у 2022-2023 роках, за підсумками 2024 року також майже повернувся до рівня 2021 року.

Серед вилучених з обігу у 2024 році підроблених банкнот переважали долари США – 93% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти. На банкноти євро припадало лише 7%.

Найчастіше зловмисники підробляли банкноти $100 та $50 (90% та 9% від загальної кількості вилучених підроблених доларів США), 200, 100 та 50 євро (35%, 25% та 21% відповідно).

У НБУ запевняють, що ситуація з фальшивими грошима залишається контрольованою і не становить загрози для економіки країни.

Джерело: НБУ