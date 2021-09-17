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Финансирование соцпрограмм в 2022 году вырастет на 7,3 млрд грн. Кого коснется

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17.09.2021, 12:44
Финансирование соцпрограмм в 2022 году вырастет на 7,3 млрд грн. Кого коснется - Фото
Фото: Depositphotos.com

Для выплат пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплаты услуг отдельным категориям населения в проекте госбюджета на 2022 год предусмотрено более 66,5 грн. Финансирование социальных программ увеличено на 7,3 млрд грн по сравнению с 2021 годом, сообщает Министерство социальной политики.

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В министерстве отметили, что приоритетом правительства остается пенсионное обеспечение:

– индексация пенсий с 1 марта (для всех пенсионеров по одинаковым правилам);
– доплаты военным пенсионерам;
– перерасчет пенсий ликвидаторам аварии на ЧАЭС;
– расширение программы по возрастным доплатам к пенсиям (70-75 лет)
– установление выплаты для людей от 70 лет при полном стаже на уровне 3000 грн.

Какие программы и на сколько увеличатся в 2022 году

Программа субсидий получит дополнительно 3,2 млрд грн.

Почти до 3 млрд грн вырастет программа соцзащиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

На 250 млн грн больше государство выделит на технические средства реабилитации для людей с инвалидностью и, в целом, в следующем году на это предусмотрено около 2 млрд грн.

На целевые социальные инвестиции предусмотрено 1,14 млрд грн. В частности, 100 млн будет выделено на новую программу, которая поможет малообеспеченным семьям начать собственный бизнес. 236 млн – субвенции общинам на развитие сети служб поддержки и социальных услуг для пострадавших от домашнего насилия. Также 810 млн грн общины получат на обеспечение жильем детей-сирот и развитие семейных форм воспитания.

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Юрий Тарасовский
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пенсии соцзащита соцпомощь госбюджет-2022
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