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Fitch прогнозирует замедление роста мировой экономики в 2020 году

Fitch прогнозирует замедление роста мировой экономики в 2020 году
01.10.2019, 08:06

В следующем году рост мирового ВВП достигнет восьмилетнего минимума

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что рост мировой экономики в 2020 году замедлится до самого низкого уровня с 2012 года и составит 2,5%.

Как говорится в сентябрьском обзоре Fitch Ratings, значительное ухудшение связано с эскалацией торговой войны между США и Китаем. В результате, ожидается снижение роста мирового ВВП в 2019-2020 годах на 0,2% по сравнению с  июньским прогнозом: до 2,6% в этом году и до 2,5% в 2020 году (по сравнению с 3,2% в 2018 году).

"Это будет самый медленный темп с 2012 года, когда кризис в еврозоне достиг своего пика", - отмечают в агентстве.

Текущее глобальное замедление коснется 19 из 20 стран, охваченных в обзоре Fitch, которые, как ожидается, продемонстрируют более низкий рост в 2019 году, по сравнению с 2018 годом. Прогноз на 2020 год был пересмотрен для 16 стран, фигурировавших в июльском прогнозе.

Ожидается, что рост ВВП Китая на 2020 год снизится до 5,7% с 6,0%, а еврозоны - до 1,1% с 1,3% по сравнению с июнем 2019 года. Прогноз США на 2020 год также был понижен на 0,1% до 1,7%.

"Новые тарифные меры США, объявленные в августе, приведут к тому, что эффективная тарифная ставка на китайский импорт вырастет почти до 25% к концу этого года... Снижение темпов роста в Китае продлит спад в мировой торговле и производстве, что, в свою очередь, продолжит оказывать давление на расширение еврозоны. Особенно пострадала Германия из-за ее крайне открытой экономики, ожидается технической спада в третьем квартале 2019 года", - говорится в обзоре.

  • В марте Fitch ухудшил прогнозы роста мировой экономики в 2019 году  с 3,1% до 2,8%, а в 2020 года - с 2,9% до 2,8%.
  • В Федеральной резервной системе США подсчитали, что в мировом масштабе влияние торговой войны между США и Китаем составляет около 1% к ВВП или $850 млрд.
  • Fitch повысило долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинг (IDR) Украины в иностранной и национальной валютах с B- до B, и улучшило прогноз со стабильного на позитивный. Агентство прогнозирует дальнейшие положительные сдвиги в кредитоспособности государства.

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Fitch рост мировой экономики мировой ВВП
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