Fitch снизило прогноз по рейтингам Укрзализныци и семи украинских городов

Рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента (РДЭ) с "позитивного" на "стабильный" Укрзализныци и семи украинских городов. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

Fitch оставило без изменений рейтинг УЗ и городов на уровне "В".

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Fitch уравняло рейтинги с суверенными рейтингами Украины, которые агентство пересмотрело 5 февраля (B/"стабильный"). Агентство классифицирует Укрзализныцю как юридическое лицо, связанное с суверенным государством Украина.

Fitch также оставило без изменений оценку кредитоспособности Укрзализныци на самостоятельной основе (SCP) на уровне "b-".

В список городов, по которым агентство пересмотрело прогноз рейтинга, вошли: Харьков, Львов, Николаев, Мариуполь, Киев, Одесса и Днепр.

В августе 2021 года Fitch Ratings улучшило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте Украины со "стабильного" до "позитивного", сделав его "B". 5 февраля 2022 года Fitch Ratings снизило прогноз роста ВВП Украины в 2022 году до 2,9% с 3,9% и снизило прогноз рейтинга "B" с "позитивного" на "стабильный". 10 февраля Fitch изменило прогноз по рейтингу НАК "Нафтогаз Украины" с "позитивного" на "стабильный".

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Роман Брыль

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