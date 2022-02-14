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Fitch снизило прогноз по рейтингам Укрзализныци и семи украинских городов

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2022, 11:33
Fitch снизило прогноз по рейтингам Укрзализныци и семи украинских городов - Фото
Фото: depositphotos.com

Рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента (РДЭ) с "позитивного" на "стабильный" Укрзализныци и семи украинских городов. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

Fitch оставило без изменений рейтинг УЗ и городов на уровне "В".  

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Fitch уравняло рейтинги с суверенными рейтингами Украины, которые агентство пересмотрело 5 февраля (B/"стабильный"). Агентство классифицирует Укрзализныцю как юридическое лицо, связанное с суверенным государством Украина. 

Fitch также оставило без изменений оценку кредитоспособности Укрзализныци на самостоятельной основе (SCP) на уровне "b-". 

В список городов, по которым агентство пересмотрело прогноз рейтинга, вошли: Харьков, Львов, Николаев, Мариуполь, Киев, Одесса и Днепр.  

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Роман Брыль
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Fitch укрзализныця кредитный рейтинг суверенный рейтинг
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