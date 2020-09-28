Фонд гарантирования объявил дату ликвидации банка Аркада
28.09.2020, 14:24
Фото: arkada.ua
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) начал ликвидацию банка АО АКБ "Аркада", которая продлится три года – до 24 сентября 2023 года включительно. Об этом сообщает пресс-службы ведомства.
Требования кредиторов принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в газете Голос Украины объявления об отзыве банковской лицензии.
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Также ФГВФЛ назначил Илью Луньо уполномоченным лицом Фонда с делегированием полномочий ликвидатора.
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- 25 августа НБУ признал банк Аркада неплатежеспособным. Фонд гарантирования ввел в Аркаду временную администрацию.
- 26 августа глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о расхищении 9 млрд грн из фондов финансирования строительства банка Аркада. Он сообщил также об открытии уголовного дела.
- 27 августа Банк Аркада был выставлен на продажу.
- 25 сентября Национальный банк Украины (НБУ) принял решение ликвидировать АО АКБ "Аркада".
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