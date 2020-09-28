Фонд гарантирования объявил дату ликвидации банка Аркада

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) начал ликвидацию банка АО АКБ "Аркада", которая продлится три года – до 24 сентября 2023 года включительно. Об этом сообщает пресс-службы ведомства.

Требования кредиторов принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в газете Голос Украины объявления об отзыве банковской лицензии.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Также ФГВФЛ назначил Илью Луньо уполномоченным лицом Фонда с делегированием полномочий ликвидатора.

Читайте также: Разбор | История банка Аркада подошла к трагическому концу. Кто достроит жилье 13 000 инвесторов?

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сергей Чигирь

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.