Фонд госимущества привлек от приватизации 176 млн грн с начала года. Продал 46 объектов

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В Украине приватизировано 46 объектов в январе-феврале 2025 года, доход от приватизации составил 176 млн грн. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк со ссылкой на отчет Фонда госимущества.

Среди наиболее крупных лотов — продажа за 41,7 млн грн ГП "Информационно-аналитическое агентство" и за 9 млн грн Черкасского института землеустройства.

В список малой приватизации добавлено 59 новых объектов за это период. Их общее количество составляет 1376.

В рамках большой приватизации было принято решение о продаже 100% акций ЧАО "Винницабытхим" по стартовой цене 301,4 млн грн.

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Что касается конфискованных активов, то самым значимым кейсом была передача в госсобственность имущества Вячеслава Богуслаева (здания и часть уставного фонда в ООО "Иннова").

В целом в январе-феврале было взыскано в доход государства 20 активов, среди которых корпоративные права, транспортные средства, земельные участки и денежные средства.