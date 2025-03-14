Фонд держмайна залучив від приватизації 176 млн грн з початку року. Продав 46 об'єктів

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В Україні приватизовано 46 об'єктів у січні-лютому 2025 року, дохід від приватизації склав 176 млн грн. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк із посиланням на звіт Фонду держмайна.

Серед найбільших лотів — продаж за 41,7 млн грн ДП "Інформаційно-аналітичне агентство" та за 9 млн грн Черкаського інституту землеустрою.

До списку малої приватизації додано 59 нових об'єктів за цей період. Їхня загальна кількість становить 1376.

У межах великої приватизації було ухвалено рішення про продаж 100% акцій ПрАТ "Вінницяпобутхім" за стартовою ціною 301,4 млн грн.

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Щодо конфіскованих активів, то найбільш значущим кейсом було передання у держвласність майна В'ячеслава Богуслаєва (будівлі й частина статутного фонду у ТОВ "Іннова").

Загалом у січні-лютому було стягнуто у дохід держави 20 активів, серед яких корпоративні права, транспортні засоби, земельні ділянки та грошові кошти.