Фонд, скупающий долги украинских компаний, обошел по доходности 99% конкурентов

Bloomberg назвал компанию, которая успешно вкладывается в ценные бумаги Нафтогаза Украины, Укрзалізниці и Метинвеста

Фото: Нафтогаз

Долговой фонд под управлением британской компании Arkaim Advisors благодаря вложениям в ценные бумаги украинских компаний получил самую высокую доходность на рынке, пишет Bloomberg.

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Доходность Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund в размере $470 млн составила 12%. Это больше чем у 99% подобных фондов, свидетельствуют подсчеты агентства.

Фонд Arkaim Advisors имеет вложения в облигации Нафтогаза Украины, Укрзалізниці и Метинвеста с самой высокой отдачей на развивающихся рынках – примерно 73%, 52% и 19% соответственно. Средний показатель для аналогов с неинвестиционным рейтингом составляет 9,4%.

"У этих ребят есть активы за пределами Украины, которые действительно могут поддержать бизнес и в случае дефолта могут обеспечить нам достаточное возмещение, чтобы чувствовать себя в безопасности", — сказал главный инвестиционный директор Arkaim Advisors Дмитрий Грико.

До мая больше всего вложений фонда Arkaim Advisors приходилось на Аргентину, но сегодня это Украина с долей более 10%.

Стратегия Грико в Украине традиционна для инвесторов, вкладывающих в корпоративные облигации на развивающихся рынках, пишет Bloomberg. Они покупают долги в целом надежных компаний из стран, переживающих экономические потрясения. В большинстве случаев у этих компаний есть доходы в твердой валюте или активы в других странах.

"Это еще один случай, который доказывает, что отделение суверенного риска действительно помогает корпоративному инвестору. Потому суверен, очевидно, сейчас действительно в затруднительном положении", — сказал Грико.