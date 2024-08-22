Фонд, скупающий долги украинских компаний, обошел по доходности 99% конкурентов
Долговой фонд под управлением британской компании Arkaim Advisors благодаря вложениям в ценные бумаги украинских компаний получил самую высокую доходность на рынке, пишет Bloomberg.
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Доходность Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund в размере $470 млн составила 12%. Это больше чем у 99% подобных фондов, свидетельствуют подсчеты агентства.
Фонд Arkaim Advisors имеет вложения в облигации Нафтогаза Украины, Укрзалізниці и Метинвеста с самой высокой отдачей на развивающихся рынках – примерно 73%, 52% и 19% соответственно. Средний показатель для аналогов с неинвестиционным рейтингом составляет 9,4%.
"У этих ребят есть активы за пределами Украины, которые действительно могут поддержать бизнес и в случае дефолта могут обеспечить нам достаточное возмещение, чтобы чувствовать себя в безопасности", — сказал главный инвестиционный директор Arkaim Advisors Дмитрий Грико.
До мая больше всего вложений фонда Arkaim Advisors приходилось на Аргентину, но сегодня это Украина с долей более 10%.
Стратегия Грико в Украине традиционна для инвесторов, вкладывающих в корпоративные облигации на развивающихся рынках, пишет Bloomberg. Они покупают долги в целом надежных компаний из стран, переживающих экономические потрясения. В большинстве случаев у этих компаний есть доходы в твердой валюте или активы в других странах.
"Это еще один случай, который доказывает, что отделение суверенного риска действительно помогает корпоративному инвестору. Потому суверен, очевидно, сейчас действительно в затруднительном положении", — сказал Грико.
- 13 августа агентство Fitch временно ухудшило рейтинг Украины до ограниченного дефолта в связи с началом реструктуризации еврооблигаций.
- 2 августа 2024 года S&P Global Ratings также установило Украине дефолтный рейтинг 'SD'.