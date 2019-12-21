ФОПов хотят избавить от бумажной книги учета доходов

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №2524, отменяющий обязательную регистрацию книги учета доходов. За соответствующее решение проголосовали 299 народных депутата. Об этом сообщается на сайте парламента.

Отмечается, что цель документа - усовершенствование работы электронного кабинета налогоплательщика, упрощение налогового учета, стимулирование добровольного ограничения бумажного документооборота.

Согласно законопроекту налогоплательщик сможет выбирать сам, в каком виде он будет вести книгу учета - в бумажном или электронном. Ответственность за отсутствие записей в книге возникает только тогда, когда налогоплательщик заявил о желании вести книгу учета доходов.

В долгосрочной перспективе документ призван поддержать концепцию "государство в смартфоне", уменьшить бумажный документооборот и способствовать переводу взаимодействия государства и бизнеса в электронную форму.

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4 декабря Кабмин анонсировал отмену обязательного ведения книги учета для физлиц-предпринимателей, которые не являются плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС).

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