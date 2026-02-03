Франция наконец приняла бюджет-2026: правительство Лекорню избежало отставки

Бюджетный процесс во Франции длился 200 дней, но следующий может быть еще сложнее

Себастьен Лекорню (Фото: EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON)

Франция, один из основных партнеров Украины, получила государственный бюджет на 2026 год после более 200 дней парламентских дебатов. В понедельник, 2 февраля, депутаты отклонили последние вотумы недоверия, инициированные ультраправыми и левыми силами, что позволило считать закон о государственных финансах окончательно принятым, пишет Le Monde.

Ожидается, что он вступит в силу примерно 10 февраля, после того как текст проанализирует Конституционный совет.

Принятие бюджета стало возможным благодаря компромиссу с Социалистической партией, воздержавшейся от поддержки вотумов недоверия правительству.

Премьер-министр Себастьен Лекорню был вынужден трижды воспользоваться статьей 49.3 Конституции Франции (относительно доходной части, расходов и всего текста бюджета), чтобы провести документ без голосования парламента. Это произошло несмотря на его предыдущие обещания не применять этот механизм.

Дефицит бюджета установлен на уровне 5% ВВП вместо 4,7%, как планировалось изначально. Государственный долг, по оценкам, вырастет до 118,2% ВВП против 115,9% в 2025 году, пишет BFM.

Уровень налоговой нагрузки повысится с 43,6% до 43,9% ВВП, причем основное бремя придется на крупные компании. В то же время правительство отмечает, что впервые за долгое время рост государственных расходов в реальном измерении замедляется – до 0,9%.

Наибольший рост получил военный бюджет, который в правительстве называют своим главным политическим приоритетом, – плюс 6,5 млрд евро.

Подготовка бюджета на 2027 год обещает быть еще более сложной. Франция должна сократить дефицит до 4,1% ВВП, что потребует еще больших усилий. При этом бюджетный процесс придется на предвыборный период – за шесть месяцев до президентских выборов.

Многие экономисты сомневаются, что стране удастся выполнить обязательства перед Европейским Союзом и снизить дефицит до уровня ниже 3% ВВП к 2029 году. При нынешних темпах дефицит Франции в 2029 году составит 3,8% ВВП вместо ожидаемых 2,8%, свидетельствуют расчеты Сената.