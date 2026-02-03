Франція нарешті ухвалила бюджет-2026: уряд Лекорню уникнув відставки

Бюджетний процес у Франції тривав 200 днів, але наступний може бути ще складнішим

Себастьян Лекорню (Фото: EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON)

Франція, один з основних партнерів України, отримала державний бюджет на 2026 рік після понад 200 днів парламентських дебатів. У понеділок, 2 лютого, депутати відхилили останні вотуми недовіри, ініційовані ультраправими та лівими силами, що дозволило вважати закон про державні фінанси остаточно ухваленим, пише Le Monde.

Очікується, що він набуде чинності приблизно 10 лютого, після того, як текст проаналізує Конституційна рада.

Ухвалення бюджету стало можливим завдяки компромісу з Соціалістичною партією, яка утрималася від підтримки вотумів недовіри уряду.

Прем'єр-міністр Себастьян Лекорню був змушений тричі скористатися статтею 49.3 Конституції Франції (щодо дохідної частини, видатків і всього тексту бюджету), щоб провести документ без голосування парламенту. Це сталося попри його попередні обіцянки не застосовувати цей механізм.

Дефіцит бюджету встановлено на рівні 5% ВВП замість 4,7%, як планувалося спочатку. Державний борг, за оцінками, зросте до 118,2% ВВП проти 115,9% у 2025 році, пише BFM.

Рівень податкового навантаження підвищиться з 43,6% до 43,9% ВВП, причому основний тягар припаде на великі компанії. Водночас уряд наголошує, що вперше за тривалий час зростання державних видатків у реальному вимірі сповільнюється – до 0,9%.

Найбільше зростання отримав військовий бюджет, який в уряді називають своїм головним політичним пріоритетом, – плюс 6,5 млрд євро.

Підготовка бюджету на 2027 рік обіцяє бути ще складнішою. Франція має скоротити дефіцит до 4,1% ВВП, що вимагатиме ще більших зусиль. До того ж бюджетний процес припаде на передвиборчий період – за шість місяців до президентських виборів.

Багато економістів сумніваються, що країні вдасться виконати зобов’язання перед Європейським Союзом і знизити дефіцит до рівня нижче 3% ВВП до 2029 року. За нинішніх темпів дефіцит Франції у 2029 році становитиме 3,8% ВВП замість очікуваних 2,8%, свідчать розрахунки Сенату.