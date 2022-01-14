UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Футбольные клубы потратили $5 млрд на покупку игроков в 2021 году. Украинские – $60 млн

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2022, 15:15
Футбольные клубы потратили $5 млрд на покупку игроков в 2021 году. Украинские – $60 млн - Фото
Криштиану Роналду (фото - Facebook "Ювентуса") Фото: Facebook "Ювентуса"

В мужском профессиональном футболе было совершено 18 068 международных трансферов на сумму $4,86 млрд за 2021 год. Об этом говорится в отчете ФИФА. 

В купле-продаже профессиональных игроков участвовало рекордное число клубов – 4 544 из 185 различных ассоциаций.  

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Сумма трансферов снизилась второй год подряд: на 13% по сравнению с 2020 годом и на 33% с 2019 годом.  

Большинство сделок – 60% – было на сумму не более $500 000.  

Только в 199 случаях игрок переходил из одного клуба в другой за более, чем $10 млн. 

Футбольные клубы потратили $5 млрд на покупку игроков в 2021 году. Украинские – $60 млн

Самыми громкими трансферами прошлого года стали продажа Интером Ромелу Лукаку в Челси за $131 млн, переход Джейдона Санчо из Боруссии в Манчестер Юнайтед за $97 млн и покупка ПСЖ Ашрафа Хакими за $68 млн.   

На трансферном рынке отметился 51 украинских футбольный клуб в 2021 году. Они купили 217 футболистов и продали 174, следует из отчета ФИФА. 

Сумма сделок по продаже футболистов украинскими клубами $12,9 млн, по покупке – $58,6 млн.

В отличие от мужского футбола, расходы на трансферы в женском профессиональном футболе выросли на 72,8%, с $1,2 млн в 2020 году до $2,1 млн в 2021 году. 

Футбольные клубы потратили $5 млрд на покупку игроков в 2021 году. Украинские – $60 млн

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное 

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ФИФА футбольный клуб трансферный рынок трансфер продажа игроков
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 