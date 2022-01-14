Футбольные клубы потратили $5 млрд на покупку игроков в 2021 году. Украинские – $60 млн
В мужском профессиональном футболе было совершено 18 068 международных трансферов на сумму $4,86 млрд за 2021 год. Об этом говорится в отчете ФИФА.
В купле-продаже профессиональных игроков участвовало рекордное число клубов – 4 544 из 185 различных ассоциаций.
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Сумма трансферов снизилась второй год подряд: на 13% по сравнению с 2020 годом и на 33% с 2019 годом.
Большинство сделок – 60% – было на сумму не более $500 000.
Только в 199 случаях игрок переходил из одного клуба в другой за более, чем $10 млн.
Самыми громкими трансферами прошлого года стали продажа Интером Ромелу Лукаку в Челси за $131 млн, переход Джейдона Санчо из Боруссии в Манчестер Юнайтед за $97 млн и покупка ПСЖ Ашрафа Хакими за $68 млн.
На трансферном рынке отметился 51 украинских футбольный клуб в 2021 году. Они купили 217 футболистов и продали 174, следует из отчета ФИФА.
Сумма сделок по продаже футболистов украинскими клубами $12,9 млн, по покупке – $58,6 млн.
В отличие от мужского футбола, расходы на трансферы в женском профессиональном футболе выросли на 72,8%, с $1,2 млн в 2020 году до $2,1 млн в 2021 году.
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