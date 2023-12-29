Германия дала 24 млн евро кредита на ремонт подстанции Укрэнерго: подписано соглашение
Министр финансов Сергей Марченко 29 декабря подписал гарантийное соглашение с Немецким банком развития KfW на 24 млн евро кредита на восстановление энергетической инфраструктуры. Об этом сообщило Министерство финансов.
Деньги направят на восстановление подстанции НЭК "Укрэнерго", получившей значительные разрушения из-за российских массированных атак.
С февраля 2022 года благодаря совместным с KfW инициативам Украина привлекла около 133 млн евро кредитных и грантовых средств на восстановление украинских подстанций, подчеркнул министр.
В ходе встречи с послом Германии в Украине Мартином Егером Марченко отметил, что активное сотрудничество с международными партнерами, в частности Германией, способствовало поддержке функционирования государственных институтов, восстановлению энергетического сектора, поддержке малого и среднего бизнеса, социальных проектов.
Мартин Егер, в свою очередь, заверил, что поддержка Германии непреклонна и отметил необходимость усиливать сотрудничество между странами в следующем году.
- 30 октября 2023 года Германия выделила 50 млн евро на финансирование украинского бизнеса по программе 5-7-9%.
- 6 декабря Германия и ЕИБ выделили 20 млн евро украинским громадам на возобновляемую энергетику.
- 7 декабря правительство Германии через банк KfW выделило дополнительный грант в 17 млн евро на льготные жилищные кредиты для внутренне перемещенных лиц.
- 21 декабря Германия выделила Украине 88,5 млн евро на "зимний энергопакет".