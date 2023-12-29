Германия дала 24 млн евро кредита на ремонт подстанции Укрэнерго: подписано соглашение

На восстановление разрушенных российскими обстрелами подстанций Украина через Немецкий банк развития KfW привлекла уже 133 млн евро

Фото: Минфин

Министр финансов Сергей Марченко 29 декабря подписал гарантийное соглашение с Немецким банком развития KfW на 24 млн евро кредита на восстановление энергетической инфраструктуры. Об этом сообщило Министерство финансов.

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Деньги направят на восстановление подстанции НЭК "Укрэнерго", получившей значительные разрушения из-за российских массированных атак.

С февраля 2022 года благодаря совместным с KfW инициативам Украина привлекла около 133 млн евро кредитных и грантовых средств на восстановление украинских подстанций, подчеркнул министр.

Справка На сегодняшний день объем портфеля проектов KfW в Украине является самым большим за все годы сотрудничества и состоит из семи действующих инвестиционных проектов на общую сумму около 295 млн евро. На сегодняшний день объем портфеля проектов KfW в Украине является самым большим за все годы сотрудничества и состоит из семи действующих инвестиционных проектов на общую сумму около 295 млн евро.

В ходе встречи с послом Германии в Украине Мартином Егером Марченко отметил, что активное сотрудничество с международными партнерами, в частности Германией, способствовало поддержке функционирования государственных институтов, восстановлению энергетического сектора, поддержке малого и среднего бизнеса, социальных проектов.

Мартин Егер, в свою очередь, заверил, что поддержка Германии непреклонна и отметил необходимость усиливать сотрудничество между странами в следующем году.